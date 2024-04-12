Эндокринолог назвала заболевания, которые мешают похудеть

Эндокринолог Михалева: психические заболевания мешают эффективному похудению

Прием медикаментов, повышающих аппетит, будет мешать быстрому похудению, заявила Оксана Михалева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заболевания, которые могут помешать похудению, обычно можно классифицировать на три основные группы: психические, эндокринные и связанные с необходимостью приема лекарств, повышающих аппетит. Об этом рассказал врач-эндокринолог Оксана Михалева.

«На первом месте находятся заболевания, связанные с психологическим состоянием человека. Это депрессия, тревожное расстройство и расстройства пищевого поведения», — передает слова Михалевой « Газета.ру ». Она добавила, что вторая группа — эндокринные заболевания, которые хоть и редко, но могут быть причиной ожирения. К ним относятся гипотиреоз, эндогенный гиперкортицизм и другие нарушения гормонального баланса.

Третья группа заболеваний связана с приемом медикаментов, вызывающих повышение аппетита и увеличение веса, например, глюкокортикоидных гормонов и некоторых психотропных средств. Невозможность снижения веса также может быть связана заболеваниями, вызывающих отеки. Также успешному похудению может помешать дефицит нутриентов, таких как железо и витамины, которые могут увеличить аппетит и нарушить метаболизм, заключила Михалева.