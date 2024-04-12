Эндокринолог назвала заболевания, которые мешают похудеть

Эндокринолог Михалева: психические заболевания мешают эффективному похудению
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Прием медикаментов, повышающих аппетит, будет мешать быстрому похудению, заявила Оксана Михалева Фото:

Заболевания, которые могут помешать похудению, обычно можно классифицировать на три основные группы: психические, эндокринные и связанные с необходимостью приема лекарств, повышающих аппетит. Об этом рассказал врач-эндокринолог Оксана Михалева.

«На первом месте находятся заболевания, связанные с психологическим состоянием человека. Это депрессия, тревожное расстройство и расстройства пищевого поведения», — передает слова Михалевой «Газета.ру». Она добавила, что вторая группа — эндокринные заболевания, которые хоть и редко, но могут быть причиной ожирения. К ним относятся гипотиреоз, эндогенный гиперкортицизм и другие нарушения гормонального баланса.

Третья группа заболеваний связана с приемом медикаментов, вызывающих повышение аппетита и увеличение веса, например, глюкокортикоидных гормонов и некоторых психотропных средств. Невозможность снижения веса также может быть связана заболеваниями, вызывающих отеки. Также успешному похудению может помешать дефицит нутриентов, таких как железо и витамины, которые могут увеличить аппетит и нарушить метаболизм, заключила Михалева.

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Заболевания, которые могут помешать похудению, обычно можно классифицировать на три основные группы: психические, эндокринные и связанные с необходимостью приема лекарств, повышающих аппетит. Об этом рассказал врач-эндокринолог Оксана Михалева. «На первом месте находятся заболевания, связанные с психологическим состоянием человека. Это депрессия, тревожное расстройство и расстройства пищевого поведения», — передает слова Михалевой «Газета.ру». Она добавила, что вторая группа — эндокринные заболевания, которые хоть и редко, но могут быть причиной ожирения. К ним относятся гипотиреоз, эндогенный гиперкортицизм и другие нарушения гормонального баланса. Третья группа заболеваний связана с приемом медикаментов, вызывающих повышение аппетита и увеличение веса, например, глюкокортикоидных гормонов и некоторых психотропных средств. Невозможность снижения веса также может быть связана заболеваниями, вызывающих отеки. Также успешному похудению может помешать дефицит нутриентов, таких как железо и витамины, которые могут увеличить аппетит и нарушить метаболизм, заключила Михалева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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