МЧС доставило в Курганскую область водоналивные дамбы из госрезерва

Водоналивные дамбы из Приамурья доставил в Курганскую область спецборт МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
«Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», — говорится в информации МЧС России.
В Курганскую область направили 20 штук водоналивных дамб. Они представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду паводку. При этом не дают перелиться через него воде. Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Водоналивные дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье.
В Курганской области идет самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Эвакуированы 6200 человек. Список территорий, попадающих под эвакуацию, растет. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU.
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Водоналивные дамбы из Приамурья доставил в Курганскую область спецборт МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства. «Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», — говорится в информации МЧС России. В Курганскую область направили 20 штук водоналивных дамб. Они представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду паводку. При этом не дают перелиться через него воде. Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Водоналивные дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье. В Курганской области идет самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Эвакуированы 6200 человек. Список территорий, попадающих под эвакуацию, растет. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU.