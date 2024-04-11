Происшествия МЧС доставило в Курганскую область водоналивные дамбы из госрезерва 12 апреля 2024 в 08:41 Размер текста - 17 + Для курганских спасателей прислали технику из других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Водоналивные дамбы из Приамурья доставил в Курганскую область спецборт МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства. «Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», — говорится в информации МЧС России. В Курганскую область направили 20 штук водоналивных дамб. Они представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду паводку. При этом не дают перелиться через него воде. Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Водоналивные дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье. В Курганской области идет самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Эвакуированы 6200 человек. Список территорий, попадающих под эвакуацию, растет. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Водоналивные дамбы из Приамурья доставил в Курганскую область спецборт МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства. «Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», — говорится в информации МЧС России. В Курганскую область направили 20 штук водоналивных дамб. Они представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду паводку. При этом не дают перелиться через него воде. Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Водоналивные дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье. В Курганской области идет самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Эвакуированы 6200 человек. Список территорий, попадающих под эвакуацию, растет. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям