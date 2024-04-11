11 апреля 2024

МЧС доставило в Курганскую область водоналивные дамбы из госрезерва

© Служба новостей «URA.RU»
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Звериноголовское. Курган, мчс, эвакуация, половодье, наводнение, потоп
Для курганских спасателей прислали технику из других регионов Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Водоналивные дамбы из Приамурья доставил в Курганскую область спецборт МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

«Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», — говорится в информации МЧС России.

В Курганскую область направили 20 штук водоналивных дамб. Они представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду паводку. При этом не дают перелиться через него воде. Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Водоналивные дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье.

В Курганской области идет самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Эвакуированы 6200 человек. Список территорий, попадающих под эвакуацию, растет. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU.

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Водоналивные дамбы из Приамурья доставил в Курганскую область спецборт МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства. «Водоналивные дамбы, выделенные из неснижаемого запаса госрезерва, будут защищать населенные пункты Курганской области. Там складывается чрезвычайно сложная паводковая обстановка», — говорится в информации МЧС России. В Курганскую область направили 20 штук водоналивных дамб. Они представляют собой рукав, который наполняется водой и создает преграду паводку. При этом не дают перелиться через него воде. Один комплект поможет сделать защитное сооружение протяженностью около 100 метров. Водоналивные дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье. В Курганской области идет самое масштабное за последние 30 лет наводнение. Эвакуированы 6200 человек. Список территорий, попадающих под эвакуацию, растет. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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