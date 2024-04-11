Более 500 домов, участков и мост в Курганской области ушли под воду

В Курганской области наводнение затопило 525 домов и участков в девяти населенных пунктах. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области.
«Затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, 1 низководный мост и 7 участков автомобильных дорог», — сообщает МЧС. Это данные на 12 апреля.
При этом в трех населенных пунктах — Красный Октябрь и Казак-Кочердык Целинного округа, в селе Звериноголовское от воды освободилось 12 приусадебных участков. Так же вода ушла с одного участка автомобильной дороги. Подробнее о паводковой обстановке в Курганской области узнает из онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Курганской области наводнение затопило 525 домов и участков в девяти населенных пунктах. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области. «Затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, 1 низководный мост и 7 участков автомобильных дорог», — сообщает МЧС. Это данные на 12 апреля. При этом в трех населенных пунктах — Красный Октябрь и Казак-Кочердык Целинного округа, в селе Звериноголовское от воды освободилось 12 приусадебных участков. Так же вода ушла с одного участка автомобильной дороги. Подробнее о паводковой обстановке в Курганской области узнает из онлайн-трансляции URA.RU.