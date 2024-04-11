11 апреля 2024

Более 500 домов, участков и мост в Курганской области ушли под воду

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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, улица, уровень воды, наводнение, потоп, дома
В Курганской области жилые дома уходят под воду Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области наводнение затопило 525 домов и участков в девяти населенных пунктах. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области.

«Затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, 1 низководный мост и 7 участков автомобильных дорог», — сообщает МЧС. Это данные на 12 апреля.

При этом в трех населенных пунктах — Красный Октябрь и Казак-Кочердык Целинного округа, в селе Звериноголовское от воды освободилось 12 приусадебных участков. Так же вода ушла с одного участка автомобильной дороги. Подробнее о паводковой обстановке в Курганской области узнает из онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области наводнение затопило 525 домов и участков в девяти населенных пунктах. Об этом сообщает МЧС России по Курганской области. «Затопленными в 9 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, 1 низководный мост и 7 участков автомобильных дорог», — сообщает МЧС. Это данные на 12 апреля. При этом в трех населенных пунктах — Красный Октябрь и Казак-Кочердык Целинного округа, в селе Звериноголовское от воды освободилось 12 приусадебных участков. Так же вода ушла с одного участка автомобильной дороги. Подробнее о паводковой обстановке в Курганской области узнает из онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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