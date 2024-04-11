ФСБ возбудила дело на курганца, который нарушил гостайну, уехав за границу

12 апреля 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Курганцу грозит до трех лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На жителя Кургана возбудили уголовное дело за то, что он после увольнения с режимного предприятия незаконно выехал за границу и нарушил требования по защите гостайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований по защите гостайны в отношении жителя г. Кургана (ч. 1 ст. 283.2 УК РФ), который после увольнения с должности с допуском к сведениям, составляющим гостайну, выехал за границу. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. По данным регионального ФСБ, подозреваемый несколько лет проработал на режимном предприятии. После увольнения ему временно был запрещен выезд за пределы РФ сроком на пять лет. При этом мужчина был ознакомлен под роспись, после чего намерено покинул страну автотранспортом в туристических целях. Уточняется, что при разглашении сведений может быть причинен ущерб военной отрасли государства, а также ее внешней и внутренней политике. Ранее URA.RU писало, что ФСБ задержала сторонника исламских террористов в курганской колонии. Осужденный за участие в военном формировании занимался пропагандой среди сидельцев. По новому уголовному делу ему может грозить еще до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На жителя Кургана возбудили уголовное дело за то, что он после увольнения с режимного предприятия незаконно выехал за границу и нарушил требования по защите гостайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований по защите гостайны в отношении жителя г. Кургана (ч. 1 ст. 283.2 УК РФ), который после увольнения с должности с допуском к сведениям, составляющим гостайну, выехал за границу. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы», — сообщили в ведомстве. По данным регионального ФСБ, подозреваемый несколько лет проработал на режимном предприятии. После увольнения ему временно был запрещен выезд за пределы РФ сроком на пять лет. При этом мужчина был ознакомлен под роспись, после чего намерено покинул страну автотранспортом в туристических целях. Уточняется, что при разглашении сведений может быть причинен ущерб военной отрасли государства, а также ее внешней и внутренней политике. Ранее URA.RU писало, что ФСБ задержала сторонника исламских террористов в курганской колонии. Осужденный за участие в военном формировании занимался пропагандой среди сидельцев. По новому уголовному делу ему может грозить еще до пяти лет лишения свободы.