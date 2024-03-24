ФСБ задержала сторонника исламских террористов в курганской колонии. Фото

25 марта 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

В курганской колонии ФСБ нашла сторонника террористов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ФСБ выявили сторонника терроризма на территории курганской колонии. Осужденный за участие в военном формировании мужчина вел пропаганду среди сидельцев. Возбуждено уголовное дело, сообщила URA.RU пресс-служба УФСБ РФ по Курганской области. «В отношении осужденного следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы или пропаганда терроризма)», — рассказали в ведомстве. Мужчина является сторонником радикального ислама. Спецслужбы получили сигналы, что в колонии осужденный ведет пропаганду терроризма. Как выяснилось в ходе оперативных действий, мужчина получил восемь лет за участие в незаконных наемных формированиях за границей в прошлом году. В колонии он не успокоился и в разговорах с сокамерниками оправдывал террор. Он рассказывал осужденным об иностранных запрещенных организациях и называл их деятельность оправданной. По новому уголовному делу ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ поймала двух жителей Курганской области. Они в соцсетях одобряли идеи терроризма и призывали расправляться с неугодными. Сотрудники курганского УФСБ обнаружили пропагандиста террора в колонии Фото: УФСБ России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ выявили сторонника терроризма на территории курганской колонии. Осужденный за участие в военном формировании мужчина вел пропаганду среди сидельцев. Возбуждено уголовное дело, сообщила URA.RU пресс-служба УФСБ РФ по Курганской области. «В отношении осужденного следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы или пропаганда терроризма)», — рассказали в ведомстве. Мужчина является сторонником радикального ислама. Спецслужбы получили сигналы, что в колонии осужденный ведет пропаганду терроризма. Как выяснилось в ходе оперативных действий, мужчина получил восемь лет за участие в незаконных наемных формированиях за границей в прошлом году. В колонии он не успокоился и в разговорах с сокамерниками оправдывал террор. Он рассказывал осужденным об иностранных запрещенных организациях и называл их деятельность оправданной. По новому уголовному делу ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ поймала двух жителей Курганской области. Они в соцсетях одобряли идеи терроризма и призывали расправляться с неугодными.