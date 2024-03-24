24 марта 2024

ФСБ задержала сторонника исламских террористов в курганской колонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, камера, сизо, комната следствия
В курганской колонии ФСБ нашла сторонника террористов Фото:

Сотрудники ФСБ выявили сторонника терроризма на территории курганской колонии. Осужденный за участие в военном формировании мужчина вел пропаганду среди сидельцев. Возбуждено уголовное дело, сообщила URA.RU пресс-служба УФСБ РФ по Курганской области.

«В отношении осужденного следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы или пропаганда терроризма)», — рассказали в ведомстве. Мужчина является сторонником радикального ислама.

Спецслужбы получили сигналы, что в колонии осужденный ведет пропаганду терроризма. Как выяснилось в ходе оперативных действий, мужчина получил восемь лет за участие в незаконных наемных формированиях за границей в прошлом году. В колонии он не успокоился и в разговорах с сокамерниками оправдывал террор. Он рассказывал осужденным об иностранных запрещенных организациях и называл их деятельность оправданной. По новому уголовному делу ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ поймала двух жителей Курганской области. Они в соцсетях одобряли идеи терроризма и призывали расправляться с неугодными.

Сотрудники курганского УФСБ обнаружили пропагандиста террора в колонии
Сотрудники курганского УФСБ обнаружили пропагандиста террора в колонии
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ выявили сторонника терроризма на территории курганской колонии. Осужденный за участие в военном формировании мужчина вел пропаганду среди сидельцев. Возбуждено уголовное дело, сообщила URA.RU пресс-служба УФСБ РФ по Курганской области. «В отношении осужденного следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы или пропаганда терроризма)», — рассказали в ведомстве. Мужчина является сторонником радикального ислама. Спецслужбы получили сигналы, что в колонии осужденный ведет пропаганду терроризма. Как выяснилось в ходе оперативных действий, мужчина получил восемь лет за участие в незаконных наемных формированиях за границей в прошлом году. В колонии он не успокоился и в разговорах с сокамерниками оправдывал террор. Он рассказывал осужденным об иностранных запрещенных организациях и называл их деятельность оправданной. По новому уголовному делу ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ поймала двух жителей Курганской области. Они в соцсетях одобряли идеи терроризма и призывали расправляться с неугодными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...