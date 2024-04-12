Глава Орска заявил о снижении уровня воды ниже критического уровня

Уровень воды опустился ниже клинического уровня, заявил Василий Козупица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

За последние сутки уровень воды в реке Урал в Орске уменьшился на 184 см и составил 673 см. Это значительно ниже критического уровня. Об этом рассказал глава города Василий Козупица.

«Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 см и составил 673 см, что ниже критического уровня», — написал Козупица в своем telegram-канале. Он добавил, что подтопленными остаются 5 182 жилых домов.

Текущее количество людей в 13 временных убежищах составляет 1 064 человека, в числе которых 163 детей. При этом имеется достаточно свободных мест. Сотрудники по чрезвычайным ситуациям начинают процесс возвращения людей обратно в свои дома, заключил мэр.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплены более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. По мнению главного научного сотрудника Института водных проблем РАН Михаила Болгова, причиной прорыва дамбы, скорее всего, был строительный брак, передает Life .