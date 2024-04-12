Глава Орска заявил о снижении уровня воды ниже критического уровня

За последние сутки уровень воды в реке Урал в Орске уменьшился на 184 см и составил 673 см. Это значительно ниже критического уровня. Об этом рассказал глава города Василий Козупица.
«Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 см и составил 673 см, что ниже критического уровня», — написал Козупица в своем telegram-канале. Он добавил, что подтопленными остаются 5 182 жилых домов.
Текущее количество людей в 13 временных убежищах составляет 1 064 человека, в числе которых 163 детей. При этом имеется достаточно свободных мест. Сотрудники по чрезвычайным ситуациям начинают процесс возвращения людей обратно в свои дома, заключил мэр.
Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплены более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. По мнению главного научного сотрудника Института водных проблем РАН Михаила Болгова, причиной прорыва дамбы, скорее всего, был строительный брак, передает Life.
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За последние сутки уровень воды в реке Урал в Орске уменьшился на 184 см и составил 673 см. Это значительно ниже критического уровня. Об этом рассказал глава города Василий Козупица. «Уровень реки Урал в Орске за сутки упал на 184 см и составил 673 см, что ниже критического уровня», — написал Козупица в своем telegram-канале. Он добавил, что подтопленными остаются 5 182 жилых домов. Текущее количество людей в 13 временных убежищах составляет 1 064 человека, в числе которых 163 детей. При этом имеется достаточно свободных мест. Сотрудники по чрезвычайным ситуациям начинают процесс возвращения людей обратно в свои дома, заключил мэр. Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплены более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. По мнению главного научного сотрудника Института водных проблем РАН Михаила Болгова, причиной прорыва дамбы, скорее всего, был строительный брак, передает Life.