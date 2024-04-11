11 апреля 2024

В Челябинскую область завезли 100 килограммов зараженных киви

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, фрукты, киви
Киви оказались заражены тутовой щитовкой Фото:

В Челябинской области обнаружили 100 килограммов зараженных киви из Чили. Партия была экспортирована в другую страну, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Был установлен случай заражения карантинным объектом: в 0,1 тонны киви обнаружена тутовая щитовка. Наличие щитовок допустимо, партия допущена к экспорту», — сообщили в надзорном ведомстве.

В регион 1 и 5 апреля также завезли три партии зараженных помидоров из Туркменистана. В партиях общим весом 28 тонн оказалась южноамериканская моль.

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В Челябинской области обнаружили 100 килограммов зараженных киви из Чили. Партия была экспортирована в другую страну, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Был установлен случай заражения карантинным объектом: в 0,1 тонны киви обнаружена тутовая щитовка. Наличие щитовок допустимо, партия допущена к экспорту», — сообщили в надзорном ведомстве. В регион 1 и 5 апреля также завезли три партии зараженных помидоров из Туркменистана. В партиях общим весом 28 тонн оказалась южноамериканская моль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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