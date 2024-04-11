В Челябинскую область завезли 100 килограммов зараженных киви

Киви оказались заражены тутовой щитовкой
В Челябинской области обнаружили 100 килограммов зараженных киви из Чили. Партия была экспортирована в другую страну, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Был установлен случай заражения карантинным объектом: в 0,1 тонны киви обнаружена тутовая щитовка. Наличие щитовок допустимо, партия допущена к экспорту», — сообщили в надзорном ведомстве.
В регион 1 и 5 апреля также завезли три партии зараженных помидоров из Туркменистана. В партиях общим весом 28 тонн оказалась южноамериканская моль.
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