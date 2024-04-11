Челябинского экс-полицейского осудили за взятки от учеников автошколы

12 апреля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Приговором суда экс-полицейский отправился в колонию на шесть лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ашинский горсуд (Челябинская область) вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД, обвиняемому в получении взяток от учеников автошколы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в качестве наказания его отправили в колонию на шесть лет и назначили штраф на сумму 1 млн рублей. «Суд с учетом заключенного досудебного соглашения назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденного лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах и на государственной службе сроком на четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что денежные средства, которые бывший инспектор получил в виде взятки, конфискованы в доход государства. Наложенный арест на имущества в размере 2 млн рублей сохранен в целях исполнения приговора в части штрафа и конфискации денежных средств. В суде стороне обвинения удалось доказать причастность экс-силовика к получению взяток. По версии следствия, за деньги он вносил в экзаменационные листы проведения теоретического и практического экзаменов на право получения водительского удостоверения заведомо ложные сведения об успешной сдаче экзаменов. Всего он «помог» получить водительские права 28 ученикам, получив в общей сумме 775 тысяч рублей. Деньги передавались ему через посредников, которыми являлись председатель МО «ДОСААФ Росси Аши и инструктор указанной организации. Дело в их отношении сейчас рассматривается судом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ашинский горсуд (Челябинская область) вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД, обвиняемому в получении взяток от учеников автошколы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в качестве наказания его отправили в колонию на шесть лет и назначили штраф на сумму 1 млн рублей. «Суд с учетом заключенного досудебного соглашения назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденного лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах и на государственной службе сроком на четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что денежные средства, которые бывший инспектор получил в виде взятки, конфискованы в доход государства. Наложенный арест на имущества в размере 2 млн рублей сохранен в целях исполнения приговора в части штрафа и конфискации денежных средств. В суде стороне обвинения удалось доказать причастность экс-силовика к получению взяток. По версии следствия, за деньги он вносил в экзаменационные листы проведения теоретического и практического экзаменов на право получения водительского удостоверения заведомо ложные сведения об успешной сдаче экзаменов. Всего он «помог» получить водительские права 28 ученикам, получив в общей сумме 775 тысяч рублей. Деньги передавались ему через посредников, которыми являлись председатель МО «ДОСААФ Росси Аши и инструктор указанной организации. Дело в их отношении сейчас рассматривается судом.