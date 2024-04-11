11 апреля 2024

Челябинского экс-полицейского осудили за взятки от учеников автошколы

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на арест Виктора Чернобровина в областном суде. Челябинск, судья, суд
Приговором суда экс-полицейский отправился в колонию на шесть лет Фото:

Ашинский горсуд (Челябинская область) вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД, обвиняемому в получении взяток от учеников автошколы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в качестве наказания его отправили в колонию на шесть лет и назначили штраф на сумму 1 млн рублей.

«Суд с учетом заключенного досудебного соглашения назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденного лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах и на государственной службе сроком на четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что денежные средства, которые бывший инспектор получил в виде взятки, конфискованы в доход государства. Наложенный арест на имущества в размере 2 млн рублей сохранен в целях исполнения приговора в части штрафа и конфискации денежных средств.

В суде стороне обвинения удалось доказать причастность экс-силовика к получению взяток. По версии следствия, за деньги он вносил в экзаменационные листы проведения теоретического и практического экзаменов на право получения водительского удостоверения заведомо ложные сведения об успешной сдаче экзаменов. Всего он «помог» получить водительские права 28 ученикам, получив в общей сумме 775 тысяч рублей. Деньги передавались ему через посредников, которыми являлись председатель МО «ДОСААФ Росси Аши и инструктор указанной организации. Дело в их отношении сейчас рассматривается судом.

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Ашинский горсуд (Челябинская область) вынес приговор бывшему инспектору ГИБДД, обвиняемому в получении взяток от учеников автошколы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в качестве наказания его отправили в колонию на шесть лет и назначили штраф на сумму 1 млн рублей. «Суд с учетом заключенного досудебного соглашения назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденного лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах и на государственной службе сроком на четыре года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что денежные средства, которые бывший инспектор получил в виде взятки, конфискованы в доход государства. Наложенный арест на имущества в размере 2 млн рублей сохранен в целях исполнения приговора в части штрафа и конфискации денежных средств. В суде стороне обвинения удалось доказать причастность экс-силовика к получению взяток. По версии следствия, за деньги он вносил в экзаменационные листы проведения теоретического и практического экзаменов на право получения водительского удостоверения заведомо ложные сведения об успешной сдаче экзаменов. Всего он «помог» получить водительские права 28 ученикам, получив в общей сумме 775 тысяч рублей. Деньги передавались ему через посредников, которыми являлись председатель МО «ДОСААФ Росси Аши и инструктор указанной организации. Дело в их отношении сейчас рассматривается судом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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