В Челябинском институте культуры выберут ректора

В Челябинском институте культуры началась процедура выборов ректора. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе вуза.
«Начата процедура проведения выборов ректора Челябинского государственного института культуры. Комиссия по проведению процедуры выборов ректора готова к приему документов от кандидатов», — сообщили в пресс-службе.
Конференция по выборам ректора состоится 25 июня. С августа 2022 года обязанности ректора института культуры исполняет доктор культурологии Сергей Синецкий. Это первый выпускник вуза, который его возглавил.
Челябинский институт культуры был основан в 1967 году. На сегодняшний день в вузе обучаются около трех тысяч студентов.
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