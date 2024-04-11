11 апреля 2024

В Челябинском институте культуры выберут ректора

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Челябинский институт культуры. ЧГИК. Челябинск, институт культуры, чгик, южно-уральский государственный институт культуры
В челябинском вузе выберут ректора Фото:

В Челябинском институте культуры началась процедура выборов ректора. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе вуза.

«Начата процедура проведения выборов ректора Челябинского государственного института культуры. Комиссия по проведению процедуры выборов ректора готова к приему документов от кандидатов», — сообщили в пресс-службе.

Конференция по выборам ректора состоится 25 июня. С августа 2022 года обязанности ректора института культуры исполняет доктор культурологии Сергей Синецкий. Это первый выпускник вуза, который его возглавил.

Челябинский институт культуры был основан в 1967 году. На сегодняшний день в вузе обучаются около трех тысяч студентов.

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В Челябинском институте культуры началась процедура выборов ректора. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе вуза. «Начата процедура проведения выборов ректора Челябинского государственного института культуры. Комиссия по проведению процедуры выборов ректора готова к приему документов от кандидатов», — сообщили в пресс-службе. Конференция по выборам ректора состоится 25 июня. С августа 2022 года обязанности ректора института культуры исполняет доктор культурологии Сергей Синецкий. Это первый выпускник вуза, который его возглавил. Челябинский институт культуры был основан в 1967 году. На сегодняшний день в вузе обучаются около трех тысяч студентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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