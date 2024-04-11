Пореченкова и Охлобыстина ждут на съемках сериала в ЯНАО

Эпизоды четвертого сезона фильма «Полярный» снимут в Салехарде

12 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

В «Полярный-4» снимутся российские и зарубежные актеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В столице ЯНАО Салехарде пройдут съемки четвертого сезона сериала «Полярный», где главные роли сыграют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости. О деталях съемок рассказал режиссер сериала Радик Рахимов в интервью журналу «Ок!». «Съемки нового сезона пройдут в городе Салехарде и в Кировске. Сюжет нового сезона будет развиваться более динамично и, что называется, более горизонтально: каждая серия будет приносить новый сюжетный поворот. Зритель встретится как с уже полюбившимися героями, так и с новыми, которые появятся в северном городке впервые», — говорится в интервью. Также в сериале примут участие актеры Елена Воробей, Ян Цапник, Мария Кравченко. Помимо российских знаменитостей, к съемкам присоединятся зарубежные актеры. Премьера нового сезона состоится на телеканале ТНТ. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Надыме (ЯНАО) на молодежном форуме «Навигатор успеха» выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. Он встретится с молодежью города и выступит в моноспектакле «Духовные беседы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице ЯНАО Салехарде пройдут съемки четвертого сезона сериала «Полярный», где главные роли сыграют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости. О деталях съемок рассказал режиссер сериала Радик Рахимов в интервью журналу «Ок!». «Съемки нового сезона пройдут в городе Салехарде и в Кировске. Сюжет нового сезона будет развиваться более динамично и, что называется, более горизонтально: каждая серия будет приносить новый сюжетный поворот. Зритель встретится как с уже полюбившимися героями, так и с новыми, которые появятся в северном городке впервые», — говорится в интервью. Также в сериале примут участие актеры Елена Воробей, Ян Цапник, Мария Кравченко. Помимо российских знаменитостей, к съемкам присоединятся зарубежные актеры. Премьера нового сезона состоится на телеканале ТНТ. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Надыме (ЯНАО) на молодежном форуме «Навигатор успеха» выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. Он встретится с молодежью города и выступит в моноспектакле «Духовные беседы».