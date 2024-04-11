11 апреля 2024

Пореченкова и Охлобыстина ждут на съемках сериала в ЯНАО

Эпизоды четвертого сезона фильма «Полярный» снимут в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, пореченков михаил
В «Полярный-4» снимутся российские и зарубежные актеры Фото:

В столице ЯНАО Салехарде пройдут съемки четвертого сезона сериала «Полярный», где главные роли сыграют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости. О деталях съемок рассказал режиссер сериала Радик Рахимов в интервью журналу «Ок!».

«Съемки нового сезона пройдут в городе Салехарде и в Кировске. Сюжет нового сезона будет развиваться более динамично и, что называется, более горизонтально: каждая серия будет приносить новый сюжетный поворот. Зритель встретится как с уже полюбившимися героями, так и с новыми, которые появятся в северном городке впервые», — говорится в интервью.

Также в сериале примут участие актеры Елена Воробей, Ян Цапник, Мария Кравченко. Помимо российских знаменитостей, к съемкам присоединятся зарубежные актеры. Премьера нового сезона состоится на телеканале ТНТ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Надыме (ЯНАО) на молодежном форуме «Навигатор успеха» выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. Он встретится с молодежью города и выступит в моноспектакле «Духовные беседы».

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В столице ЯНАО Салехарде пройдут съемки четвертого сезона сериала «Полярный», где главные роли сыграют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости. О деталях съемок рассказал режиссер сериала Радик Рахимов в интервью журналу «Ок!». «Съемки нового сезона пройдут в городе Салехарде и в Кировске. Сюжет нового сезона будет развиваться более динамично и, что называется, более горизонтально: каждая серия будет приносить новый сюжетный поворот. Зритель встретится как с уже полюбившимися героями, так и с новыми, которые появятся в северном городке впервые», — говорится в интервью. Также в сериале примут участие актеры Елена Воробей, Ян Цапник, Мария Кравченко. Помимо российских знаменитостей, к съемкам присоединятся зарубежные актеры. Премьера нового сезона состоится на телеканале ТНТ. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Надыме (ЯНАО) на молодежном форуме «Навигатор успеха» выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. Он встретится с молодежью города и выступит в моноспектакле «Духовные беседы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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