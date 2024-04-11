Сбер внедрит «цифру» в реализацию транспортных проектов на Ямале

12 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

В 2024 году Сбер сосредоточится на модернизации инфраструктуры округа Фото: Размик Закарян © URA.RU В столице ЯНАО прошла рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и вице-президента — председателя Уральского банка Сбербанка Петра Колтыпина. Стороны обсудили возможность внедрения новых цифровых решений в приоритетных сферах экономики округа, в том числе в реализации транспортных проектов и образовании, сообщают в пресс-службе окружного правительства. «Рассматривались варианты участия Сбера в реализации транспортных проектов и дальнейшем внедрении цифровых решений в этой отрасли. Особое внимание Сбер уделит поддержке образовательной сферы, участию в проектах по развитию школьного образования, совершенствованию инфраструктуры учебных организаций. Планируются расширение функционала единой карты жителя Ямала «Морошка», — говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства округа. По словам Петра Копырина, в 2024 году Сбер сосредоточится на модернизации инфраструктуры, социальной сферы, строительной отрасли региона. «Также мы продолжим сотрудничество в сфере цифровизации — нам важно не только масштабировать уже реализованные проекты, но и внедрить новые для качественного улучшения благополучия и комфорта ямальцев», — подчеркнул Копырин. Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице ЯНАО прошла рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и вице-президента — председателя Уральского банка Сбербанка Петра Колтыпина. Стороны обсудили возможность внедрения новых цифровых решений в приоритетных сферах экономики округа, в том числе в реализации транспортных проектов и образовании, сообщают в пресс-службе окружного правительства. «Рассматривались варианты участия Сбера в реализации транспортных проектов и дальнейшем внедрении цифровых решений в этой отрасли. Особое внимание Сбер уделит поддержке образовательной сферы, участию в проектах по развитию школьного образования, совершенствованию инфраструктуры учебных организаций. Планируются расширение функционала единой карты жителя Ямала «Морошка», — говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства округа. По словам Петра Копырина, в 2024 году Сбер сосредоточится на модернизации инфраструктуры, социальной сферы, строительной отрасли региона. «Также мы продолжим сотрудничество в сфере цифровизации — нам важно не только масштабировать уже реализованные проекты, но и внедрить новые для качественного улучшения благополучия и комфорта ямальцев», — подчеркнул Копырин. Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона.