11 апреля 2024

Сбер внедрит «цифру» в реализацию транспортных проектов на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по ИННОПРОМу. Екатеринбург, сбер, иннопром 2021
В 2024 году Сбер сосредоточится на модернизации инфраструктуры округа Фото:

В столице ЯНАО прошла рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и вице-президента — председателя Уральского банка Сбербанка Петра Колтыпина. Стороны обсудили возможность внедрения новых цифровых решений в приоритетных сферах экономики округа, в том числе в реализации транспортных проектов и образовании, сообщают в пресс-службе окружного правительства.

«Рассматривались варианты участия Сбера в реализации транспортных проектов и дальнейшем внедрении цифровых решений в этой отрасли. Особое внимание Сбер уделит поддержке образовательной сферы, участию в проектах по развитию школьного образования, совершенствованию инфраструктуры учебных организаций. Планируются расширение функционала единой карты жителя Ямала «Морошка», — говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства округа.

По словам Петра Копырина, в 2024 году Сбер сосредоточится на модернизации инфраструктуры, социальной сферы, строительной отрасли региона. «Также мы продолжим сотрудничество в сфере цифровизации — нам важно не только масштабировать уже реализованные проекты, но и внедрить новые для качественного улучшения благополучия и комфорта ямальцев», — подчеркнул Копырин.

Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона.

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В столице ЯНАО прошла рабочая встреча губернатора Дмитрия Артюхова и вице-президента — председателя Уральского банка Сбербанка Петра Колтыпина. Стороны обсудили возможность внедрения новых цифровых решений в приоритетных сферах экономики округа, в том числе в реализации транспортных проектов и образовании, сообщают в пресс-службе окружного правительства. «Рассматривались варианты участия Сбера в реализации транспортных проектов и дальнейшем внедрении цифровых решений в этой отрасли. Особое внимание Сбер уделит поддержке образовательной сферы, участию в проектах по развитию школьного образования, совершенствованию инфраструктуры учебных организаций. Планируются расширение функционала единой карты жителя Ямала «Морошка», — говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства округа. По словам Петра Копырина, в 2024 году Сбер сосредоточится на модернизации инфраструктуры, социальной сферы, строительной отрасли региона. «Также мы продолжим сотрудничество в сфере цифровизации — нам важно не только масштабировать уже реализованные проекты, но и внедрить новые для качественного улучшения благополучия и комфорта ямальцев», — подчеркнул Копырин. Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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