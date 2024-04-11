11 апреля 2024

В Свердловской области на трехлетнюю девочку обрушился осколок памятника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер по улице Карла Маркса. Курган, тротуар, улица карла маркса, плитка, сквер, тротуарный камень
Силовики установят ответственных за содержание памятника Фото:

В Реже (Свердловская область) 5 апреля на трехлетнюю девочку упал 40-килограммовый осколок памятника Режевским умельцам. У ребенка диагностировали перелом руки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Ребенок вместе с законным представителем находились в центре Режа у памятника Режевским умельцам. Девочка подошла к памятнику, и в это время на нее упала плита с наименованием памятника, весом около 40 килограммов. У ребенка диагностирован перелом руки», — следует из сообщения.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Силовики установят ответственных за содержание памятника. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Фото:

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В Реже (Свердловская область) 5 апреля на трехлетнюю девочку упал 40-килограммовый осколок памятника Режевским умельцам. У ребенка диагностировали перелом руки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Ребенок вместе с законным представителем находились в центре Режа у памятника Режевским умельцам. Девочка подошла к памятнику, и в это время на нее упала плита с наименованием памятника, весом около 40 килограммов. У ребенка диагностирован перелом руки», — следует из сообщения. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Силовики установят ответственных за содержание памятника. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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