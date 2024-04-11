В Реже (Свердловская область) 5 апреля на трехлетнюю девочку упал 40-килограммовый осколок памятника Режевским умельцам. У ребенка диагностировали перелом руки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Ребенок вместе с законным представителем находились в центре Режа у памятника Режевским умельцам. Девочка подошла к памятнику, и в это время на нее упала плита с наименованием памятника, весом около 40 килограммов. У ребенка диагностирован перелом руки», — следует из сообщения.
Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Силовики установят ответственных за содержание памятника. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.
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