Происшествия В Свердловской области на трехлетнюю девочку обрушился осколок памятника. Фото 12 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 + Силовики установят ответственных за содержание памятника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Реже (Свердловская область) 5 апреля на трехлетнюю девочку упал 40-килограммовый осколок памятника Режевским умельцам. У ребенка диагностировали перелом руки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Ребенок вместе с законным представителем находились в центре Режа у памятника Режевским умельцам. Девочка подошла к памятнику, и в это время на нее упала плита с наименованием памятника, весом около 40 килограммов. У ребенка диагностирован перелом руки», — следует из сообщения. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Силовики установят ответственных за содержание памятника. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Реже (Свердловская область) 5 апреля на трехлетнюю девочку упал 40-килограммовый осколок памятника Режевским умельцам. У ребенка диагностировали перелом руки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Ребенок вместе с законным представителем находились в центре Режа у памятника Режевским умельцам. Девочка подошла к памятнику, и в это время на нее упала плита с наименованием памятника, весом около 40 килограммов. У ребенка диагностирован перелом руки», — следует из сообщения. Сотрудники прокуратуры организовали проверку. Силовики установят ответственных за содержание памятника. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям