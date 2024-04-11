В Магнитогорске будут судить членов ОПГ, похитивших у ММК свыше 2,6 млн рублей

12 апреля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Группировка похитила у ММК свыше 2,6 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить участников преступной группы, которые мошенническим способом похитили у ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) свыше 2,6 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в группу вошло пять местных жителей. «Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что группа действовала с октября 2021 года по февраль 2022 года. В нее вошли четверо сотрудников ММК и директор ООО «Класс-Сервис», который и стал лидером. Его компания поставляла на предприятие протирочный материал. Причем объемы поставок были в разы меньше, чем было заказано. Но сотрудники комбината, входящие в преступную схему, предоставляли в бухгалтерию подложные документы, в которых объем поставок был завышен. То есть предприятие переплачивало, получая при этом меньший объем. Получив деньги, они присваивали их себе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить участников преступной группы, которые мошенническим способом похитили у ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) свыше 2,6 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в группу вошло пять местных жителей. «Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что группа действовала с октября 2021 года по февраль 2022 года. В нее вошли четверо сотрудников ММК и директор ООО «Класс-Сервис», который и стал лидером. Его компания поставляла на предприятие протирочный материал. Причем объемы поставок были в разы меньше, чем было заказано. Но сотрудники комбината, входящие в преступную схему, предоставляли в бухгалтерию подложные документы, в которых объем поставок был завышен. То есть предприятие переплачивало, получая при этом меньший объем. Получив деньги, они присваивали их себе.