11 апреля 2024

В Магнитогорске будут судить членов ОПГ, похитивших у ММК свыше 2,6 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный парк ММК. Магнитогорск, логотип, ммк, цветочная урна
Группировка похитила у ММК свыше 2,6 млн рублей Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить участников преступной группы, которые мошенническим способом похитили у ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) свыше 2,6 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в группу вошло пять местных жителей.

«Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что группа действовала с октября 2021 года по февраль 2022 года. В нее вошли четверо сотрудников ММК и директор ООО «Класс-Сервис», который и стал лидером. Его компания поставляла на предприятие протирочный материал. Причем объемы поставок были в разы меньше, чем было заказано. Но сотрудники комбината, входящие в преступную схему, предоставляли в бухгалтерию подложные документы, в которых объем поставок был завышен. То есть предприятие переплачивало, получая при этом меньший объем. Получив деньги, они присваивали их себе.

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В Магнитогорске (Челябинская область) будут судить участников преступной группы, которые мошенническим способом похитили у ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) свыше 2,6 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в группу вошло пять местных жителей. «Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что группа действовала с октября 2021 года по февраль 2022 года. В нее вошли четверо сотрудников ММК и директор ООО «Класс-Сервис», который и стал лидером. Его компания поставляла на предприятие протирочный материал. Причем объемы поставок были в разы меньше, чем было заказано. Но сотрудники комбината, входящие в преступную схему, предоставляли в бухгалтерию подложные документы, в которых объем поставок был завышен. То есть предприятие переплачивало, получая при этом меньший объем. Получив деньги, они присваивали их себе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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