11 апреля 2024

В Тюмени построят новый спортивно-концертный зал за 15 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей, лига ВХЛ: Молот (Пермь) - Рубин (Тюмень). Пермь, хоккей
Новый зал поможет местному хоккейному клубу попасть в континентальную лигу Фото:

В Тюмени озвучили стоимость строительства нового концертного зала на Старом Тобольском тракте. Согласно опубликованному правительством региона перечню объектов, которые в регионе планируют возвести в рамках концессий и государственно-частного партнерства, зал обойдется в сумму от 15 миллиардов рублей.

«Позиция 13 в перечне — строительство спортивно-концертного комплекса. Место размещения — земельный участок на Старом Тобольском тракте. Оценочная стоимость — от 15 млрд рублей», — говорится в документе.

Предполагается, что новый зал поможет привлечь больше людей к регулярным занятиям спортом. Также эта площадка поможет местному хоккейному клубу «Рубин» попасть в континентальную хоккейную лигу и в дальнейшем участвовать в чемпионатах КХЛ.

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В Тюмени озвучили стоимость строительства нового концертного зала на Старом Тобольском тракте. Согласно опубликованному правительством региона перечню объектов, которые в регионе планируют возвести в рамках концессий и государственно-частного партнерства, зал обойдется в сумму от 15 миллиардов рублей. «Позиция 13 в перечне — строительство спортивно-концертного комплекса. Место размещения — земельный участок на Старом Тобольском тракте. Оценочная стоимость — от 15 млрд рублей», — говорится в документе. Предполагается, что новый зал поможет привлечь больше людей к регулярным занятиям спортом. Также эта площадка поможет местному хоккейному клубу «Рубин» попасть в континентальную хоккейную лигу и в дальнейшем участвовать в чемпионатах КХЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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