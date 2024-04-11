В Тюмени построят новый спортивно-концертный зал за 15 млрд рублей

В Тюмени озвучили стоимость строительства нового концертного зала на Старом Тобольском тракте. Согласно опубликованному правительством региона перечню объектов, которые в регионе планируют возвести в рамках концессий и государственно-частного партнерства, зал обойдется в сумму от 15 миллиардов рублей.
«Позиция 13 в перечне — строительство спортивно-концертного комплекса. Место размещения — земельный участок на Старом Тобольском тракте. Оценочная стоимость — от 15 млрд рублей», — говорится в документе.
Предполагается, что новый зал поможет привлечь больше людей к регулярным занятиям спортом. Также эта площадка поможет местному хоккейному клубу «Рубин» попасть в континентальную хоккейную лигу и в дальнейшем участвовать в чемпионатах КХЛ.
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В Тюмени озвучили стоимость строительства нового концертного зала на Старом Тобольском тракте. Согласно опубликованному правительством региона перечню объектов, которые в регионе планируют возвести в рамках концессий и государственно-частного партнерства, зал обойдется в сумму от 15 миллиардов рублей. «Позиция 13 в перечне — строительство спортивно-концертного комплекса. Место размещения — земельный участок на Старом Тобольском тракте. Оценочная стоимость — от 15 млрд рублей», — говорится в документе. Предполагается, что новый зал поможет привлечь больше людей к регулярным занятиям спортом. Также эта площадка поможет местному хоккейному клубу «Рубин» попасть в континентальную хоккейную лигу и в дальнейшем участвовать в чемпионатах КХЛ.