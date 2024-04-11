11 апреля 2024

В челябинском вузе Текслер осмотрел БПЛА, помогающие спасти жизни военных. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ЮУрГУ. Челябинск
Алексею Текслеру показали боевые дроны Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 апреля посетил ЮУрГУ, где осмотрел центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Губернатор ознакомился с принципом работы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые применялись в боестолкновениях в Сирии и на Донбассе. Именно с такой техникой, которая в настоящее время применяется вооруженными силами РФ, работают студенты ЮУрГУ, обучающиеся в Военном учебном центре при вузе», — сообщил корреспондент агентства.

Студенты, обучающиеся в Военном учебном центре, предварительно проходят медкомиссию и психологический отбор в военкомате и сдают нормативы физической подготовки. Обучение длится полтора года. Занятия проходят два раза в неделю в свободное от учебы время.

«С помощью БПЛА, наземных беспилотных устройств и восьми операторов можно уничтожить опорный пункт противника, на взятие которого без использования дронов потребовалось бы 15-20 бойцов. При этом неизбежно возникли бы боевые потери. А с помощью беспилотника бой происходит бесконтактно, и потерь с нашей стороны удается избежать», — сообщил заместитель начальника военного учебного центра при ЮУрГУ полковник Александр Шкребтий.

После обучения в Военном учебном центре студенты проходят месячные сборы. В конце молодые люди получают военный билет со званием лейтенанта и входят в запас Вооруженных сил РФ.

ЮУрГУ. Челябинск
Студенты ЮУрГУ учатся управлению БПЛА
Фото:
ЮУрГУ. Челябинск
БПЛА способен доставить боеприпас к цели
Фото:
ЮУрГУ. Челябинск
В распоряжении Военного учебного центра имеются как соевые, так и разведовательные летательные аппараты
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 апреля посетил ЮУрГУ, где осмотрел центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Губернатор ознакомился с принципом работы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые применялись в боестолкновениях в Сирии и на Донбассе. Именно с такой техникой, которая в настоящее время применяется вооруженными силами РФ, работают студенты ЮУрГУ, обучающиеся в Военном учебном центре при вузе», — сообщил корреспондент агентства. Студенты, обучающиеся в Военном учебном центре, предварительно проходят медкомиссию и психологический отбор в военкомате и сдают нормативы физической подготовки. Обучение длится полтора года. Занятия проходят два раза в неделю в свободное от учебы время. «С помощью БПЛА, наземных беспилотных устройств и восьми операторов можно уничтожить опорный пункт противника, на взятие которого без использования дронов потребовалось бы 15-20 бойцов. При этом неизбежно возникли бы боевые потери. А с помощью беспилотника бой происходит бесконтактно, и потерь с нашей стороны удается избежать», — сообщил заместитель начальника военного учебного центра при ЮУрГУ полковник Александр Шкребтий. После обучения в Военном учебном центре студенты проходят месячные сборы. В конце молодые люди получают военный билет со званием лейтенанта и входят в запас Вооруженных сил РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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