В челябинском вузе Текслер осмотрел БПЛА, помогающие спасти жизни военных. Видео

12 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Алексею Текслеру показали боевые дроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 апреля посетил ЮУрГУ, где осмотрел центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Губернатор ознакомился с принципом работы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые применялись в боестолкновениях в Сирии и на Донбассе. Именно с такой техникой, которая в настоящее время применяется вооруженными силами РФ, работают студенты ЮУрГУ, обучающиеся в Военном учебном центре при вузе», — сообщил корреспондент агентства. Студенты, обучающиеся в Военном учебном центре, предварительно проходят медкомиссию и психологический отбор в военкомате и сдают нормативы физической подготовки. Обучение длится полтора года. Занятия проходят два раза в неделю в свободное от учебы время. «С помощью БПЛА, наземных беспилотных устройств и восьми операторов можно уничтожить опорный пункт противника, на взятие которого без использования дронов потребовалось бы 15-20 бойцов. При этом неизбежно возникли бы боевые потери. А с помощью беспилотника бой происходит бесконтактно, и потерь с нашей стороны удается избежать», — сообщил заместитель начальника военного учебного центра при ЮУрГУ полковник Александр Шкребтий. После обучения в Военном учебном центре студенты проходят месячные сборы. В конце молодые люди получают военный билет со званием лейтенанта и входят в запас Вооруженных сил РФ. Студенты ЮУрГУ учатся управлению БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU БПЛА способен доставить боеприпас к цели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В распоряжении Военного учебного центра имеются как соевые, так и разведовательные летательные аппараты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 апреля посетил ЮУрГУ, где осмотрел центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Губернатор ознакомился с принципом работы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые применялись в боестолкновениях в Сирии и на Донбассе. Именно с такой техникой, которая в настоящее время применяется вооруженными силами РФ, работают студенты ЮУрГУ, обучающиеся в Военном учебном центре при вузе», — сообщил корреспондент агентства. Студенты, обучающиеся в Военном учебном центре, предварительно проходят медкомиссию и психологический отбор в военкомате и сдают нормативы физической подготовки. Обучение длится полтора года. Занятия проходят два раза в неделю в свободное от учебы время. «С помощью БПЛА, наземных беспилотных устройств и восьми операторов можно уничтожить опорный пункт противника, на взятие которого без использования дронов потребовалось бы 15-20 бойцов. При этом неизбежно возникли бы боевые потери. А с помощью беспилотника бой происходит бесконтактно, и потерь с нашей стороны удается избежать», — сообщил заместитель начальника военного учебного центра при ЮУрГУ полковник Александр Шкребтий. После обучения в Военном учебном центре студенты проходят месячные сборы. В конце молодые люди получают военный билет со званием лейтенанта и входят в запас Вооруженных сил РФ.