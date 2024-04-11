11 апреля 2024

В МЧС сообщили подробности возгорания в ресторане Надыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
В МЧС рассказали о ликвидации пожара в Надыме Фото:

Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту возгорания в надымском ресторане спустя 5 минут после поступления вызова. Подробности об инциденте, произошедшем 11 марта, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В тушении пожара были задействованы силы и средства в составе 16 человек личного состава и 5 единиц техники, а также добровольцы ДПД города Надым ООПО „ДПО города Надыма и Надымского района“ в составе 5 человек. При тушении пожара было сформировано 2 звена ГДЗС», — сказано в официальном комментарии.

Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту возгорания в надымском ресторане спустя 5 минут после поступления вызова. Огонь полностью ликвидировали менее чем через час после прибытия пожарных. В результате происшествия повреждена крыша и перекрытия кафе «Гриль Хаус», расположенного внутри горевшего здания. О погибших и пострадавших не сообщалось.

В настоящее время продолжается установление причин пожара и принесенных им материальных последствий. Ранее URA.RU рассказывало, что своевременное сообщение о возгорании спасло несколько крупных магазинов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту возгорания в надымском ресторане спустя 5 минут после поступления вызова. Подробности об инциденте, произошедшем 11 марта, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В тушении пожара были задействованы силы и средства в составе 16 человек личного состава и 5 единиц техники, а также добровольцы ДПД города Надым ООПО „ДПО города Надыма и Надымского района“ в составе 5 человек. При тушении пожара было сформировано 2 звена ГДЗС», — сказано в официальном комментарии. Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту возгорания в надымском ресторане спустя 5 минут после поступления вызова. Огонь полностью ликвидировали менее чем через час после прибытия пожарных. В результате происшествия повреждена крыша и перекрытия кафе «Гриль Хаус», расположенного внутри горевшего здания. О погибших и пострадавших не сообщалось. В настоящее время продолжается установление причин пожара и принесенных им материальных последствий. Ранее URA.RU рассказывало, что своевременное сообщение о возгорании спасло несколько крупных магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...