В МЧС сообщили подробности возгорания в ресторане Надыма

12 апреля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В МЧС рассказали о ликвидации пожара в Надыме Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту возгорания в надымском ресторане спустя 5 минут после поступления вызова. Подробности об инциденте, произошедшем 11 марта, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В тушении пожара были задействованы силы и средства в составе 16 человек личного состава и 5 единиц техники, а также добровольцы ДПД города Надым ООПО „ДПО города Надыма и Надымского района“ в составе 5 человек. При тушении пожара было сформировано 2 звена ГДЗС», — сказано в официальном комментарии. Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту возгорания в надымском ресторане спустя 5 минут после поступления вызова. Огонь полностью ликвидировали менее чем через час после прибытия пожарных. В результате происшествия повреждена крыша и перекрытия кафе «Гриль Хаус», расположенного внутри горевшего здания. О погибших и пострадавших не сообщалось. В настоящее время продолжается установление причин пожара и принесенных им материальных последствий. Ранее URA.RU рассказывало, что своевременное сообщение о возгорании спасло несколько крупных магазинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту возгорания в надымском ресторане спустя 5 минут после поступления вызова. Подробности об инциденте, произошедшем 11 марта, сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В тушении пожара были задействованы силы и средства в составе 16 человек личного состава и 5 единиц техники, а также добровольцы ДПД города Надым ООПО „ДПО города Надыма и Надымского района“ в составе 5 человек. При тушении пожара было сформировано 2 звена ГДЗС», — сказано в официальном комментарии. Первые подразделения пожарной охраны прибыли к месту возгорания в надымском ресторане спустя 5 минут после поступления вызова. Огонь полностью ликвидировали менее чем через час после прибытия пожарных. В результате происшествия повреждена крыша и перекрытия кафе «Гриль Хаус», расположенного внутри горевшего здания. О погибших и пострадавших не сообщалось. В настоящее время продолжается установление причин пожара и принесенных им материальных последствий. Ранее URA.RU рассказывало, что своевременное сообщение о возгорании спасло несколько крупных магазинов.