11 апреля 2024

В Надыме произошло возгорание в ресторане. Видео

Пожарные спасли от возгорания ресторан и несколько магазинов в Надыме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
В Надыме загорелся ресторан быстрого питания Фото:

В Надыме (ЯНАО) произошло возгорание кровли в доме, в котором расположено несколько магазинов и ресторан «Эль Хаус». Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

«Благодаря своевременной передаче сообщения о возгорании удалось спасти несколько крупных магазинов. Промедлили бы со звонком еще минуту и мы могли бы не успеть», — сообщается в группе «Добровольцы в ЧС ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте».

Возгорание произошло 11 апреля над рестораном «Эль Хаус», посетители которого были своевременно эвакуированы. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного ГУ МЧС. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) произошло возгорание кровли в доме, в котором расположено несколько магазинов и ресторан «Эль Хаус». Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях. «Благодаря своевременной передаче сообщения о возгорании удалось спасти несколько крупных магазинов. Промедлили бы со звонком еще минуту и мы могли бы не успеть», — сообщается в группе «Добровольцы в ЧС ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». Возгорание произошло 11 апреля над рестораном «Эль Хаус», посетители которого были своевременно эвакуированы. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного ГУ МЧС. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...