В Надыме произошло возгорание в ресторане. Видео

Пожарные спасли от возгорания ресторан и несколько магазинов в Надыме

12 апреля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

В Надыме загорелся ресторан быстрого питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) произошло возгорание кровли в доме, в котором расположено несколько магазинов и ресторан «Эль Хаус». Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях. «Благодаря своевременной передаче сообщения о возгорании удалось спасти несколько крупных магазинов. Промедлили бы со звонком еще минуту и мы могли бы не успеть», — сообщается в группе «Добровольцы в ЧС ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». Возгорание произошло 11 апреля над рестораном «Эль Хаус», посетители которого были своевременно эвакуированы. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного ГУ МЧС. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) произошло возгорание кровли в доме, в котором расположено несколько магазинов и ресторан «Эль Хаус». Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях. «Благодаря своевременной передаче сообщения о возгорании удалось спасти несколько крупных магазинов. Промедлили бы со звонком еще минуту и мы могли бы не успеть», — сообщается в группе «Добровольцы в ЧС ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». Возгорание произошло 11 апреля над рестораном «Эль Хаус», посетители которого были своевременно эвакуированы. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного ГУ МЧС. Ответ ожидается.