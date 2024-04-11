В Надыме (ЯНАО) произошло возгорание кровли в доме, в котором расположено несколько магазинов и ресторан «Эль Хаус». Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.
«Благодаря своевременной передаче сообщения о возгорании удалось спасти несколько крупных магазинов. Промедлили бы со звонком еще минуту и мы могли бы не успеть», — сообщается в группе «Добровольцы в ЧС ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте».
Возгорание произошло 11 апреля над рестораном «Эль Хаус», посетители которого были своевременно эвакуированы. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного ГУ МЧС. Ответ ожидается.
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В Надыме (ЯНАО) произошло возгорание кровли в доме, в котором расположено несколько магазинов и ресторан «Эль Хаус». Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях. «Благодаря своевременной передаче сообщения о возгорании удалось спасти несколько крупных магазинов. Промедлили бы со звонком еще минуту и мы могли бы не успеть», — сообщается в группе «Добровольцы в ЧС ЯНАО» в социальной сети «ВКонтакте». Возгорание произошло 11 апреля над рестораном «Эль Хаус», посетители которого были своевременно эвакуированы. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного ГУ МЧС. Ответ ожидается.