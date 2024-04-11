Ямал попал в число лидеров по числу вакансий

На одно резюме в ЯНАО приходится до восьми предложений работы

12 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

В окружном банке вакансий около 13,5 тысячи свободных рабочих мест Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На Ямале уровень безработицы остается одним из самых низких в стране. В окружном банке вакансий около 13,5 тысячи свободных рабочих мест, а на одного ищущего работу приходится восемь вакансий. Информация размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте. «За время реализации проекта „Мастер рекрутмента“ к нему подключились 135 ямальских работодателей. За каждым из них закреплен кадровый консультант, который содействует в подборе подходящих кадров через единую цифровую платформу „Работа в России“, аккаунты службы занятости населения, группы профессиональных сообществ и платформу HeadHunter. На предложенные ямальскими работодателями вакансии отобрано более 700 резюме», — говорится в сообщении. Проект «Мастер рекрутмента» реализуется на Ямале с 2023 года и направлен на привлечение в округ специалистов в сферы образования и здравоохранения из других регионов России. Для северян, желающих трудоустроиться, предусмотрены различные меры поддержки. Также безработным гражданам содействуют в открытии собственного дела. Предусмотрена консультационная и финансовая помощь в размере 200 тысяч рублей на открытие своего дела. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО открыты две высокооплачиваемые вакансии — врач стоматолог-имплантолог и стоматолог-терапевт. Зарплату предлагают от 300 до 650 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале уровень безработицы остается одним из самых низких в стране. В окружном банке вакансий около 13,5 тысячи свободных рабочих мест, а на одного ищущего работу приходится восемь вакансий. Информация размещена пресс-службой правительства ЯНАО на официальном сайте. «За время реализации проекта „Мастер рекрутмента“ к нему подключились 135 ямальских работодателей. За каждым из них закреплен кадровый консультант, который содействует в подборе подходящих кадров через единую цифровую платформу „Работа в России“, аккаунты службы занятости населения, группы профессиональных сообществ и платформу HeadHunter. На предложенные ямальскими работодателями вакансии отобрано более 700 резюме», — говорится в сообщении. Проект «Мастер рекрутмента» реализуется на Ямале с 2023 года и направлен на привлечение в округ специалистов в сферы образования и здравоохранения из других регионов России. Для северян, желающих трудоустроиться, предусмотрены различные меры поддержки. Также безработным гражданам содействуют в открытии собственного дела. Предусмотрена консультационная и финансовая помощь в размере 200 тысяч рублей на открытие своего дела. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО открыты две высокооплачиваемые вакансии — врач стоматолог-имплантолог и стоматолог-терапевт. Зарплату предлагают от 300 до 650 тысяч рублей.