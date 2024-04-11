11 апреля 2024

Свердловчане обвалили сайт ОТВ из-за викторины «Опорный край». Скрин

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Итоги викторины подводят в ККТ «Космос»
Итоги викторины подводят в ККТ «Космос» Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Зрители не могут попасть на сайт «Областного телевидения», где ведется онлайн-трансляция с церемонии подведения итогов викторины «Опорный край». Сервис выдает ошибку, сообщают читатели URA.RU.

«Попытался открыть сайт, но выдает ошибку», — поделился один из них. Итоги викторины «Опорный край» подводят в ККТ «Космос». Среди ценных подарков, которые раздадут участникам — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». С 9:00 часов свердловчане могли получить билеты, чтобы лично присутствовать в «Космосе». Для остальных организована онлайн-трансляция. Посмотреть ее также можно здесь.

Сайт выдает ошибку
Сайт выдает ошибку

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Зрители не могут попасть на сайт «Областного телевидения», где ведется онлайн-трансляция с церемонии подведения итогов викторины «Опорный край». Сервис выдает ошибку, сообщают читатели URA.RU. «Попытался открыть сайт, но выдает ошибку», — поделился один из них. Итоги викторины «Опорный край» подводят в ККТ «Космос». Среди ценных подарков, которые раздадут участникам — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». С 9:00 часов свердловчане могли получить билеты, чтобы лично присутствовать в «Космосе». Для остальных организована онлайн-трансляция. Посмотреть ее также можно здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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