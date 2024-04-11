Зрители не могут попасть на сайт «Областного телевидения», где ведется онлайн-трансляция с церемонии подведения итогов викторины «Опорный край». Сервис выдает ошибку, сообщают читатели URA.RU.
«Попытался открыть сайт, но выдает ошибку», — поделился один из них. Итоги викторины «Опорный край» подводят в ККТ «Космос». Среди ценных подарков, которые раздадут участникам — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». С 9:00 часов свердловчане могли получить билеты, чтобы лично присутствовать в «Космосе». Для остальных организована онлайн-трансляция. Посмотреть ее также можно здесь.
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