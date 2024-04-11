Общество Свердловчане обвалили сайт ОТВ из-за викторины «Опорный край». Скрин 12 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 + Итоги викторины подводят в ККТ «Космос» Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Зрители не могут попасть на сайт «Областного телевидения», где ведется онлайн-трансляция с церемонии подведения итогов викторины «Опорный край». Сервис выдает ошибку, сообщают читатели URA.RU. «Попытался открыть сайт, но выдает ошибку», — поделился один из них. Итоги викторины «Опорный край» подводят в ККТ «Космос». Среди ценных подарков, которые раздадут участникам — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». С 9:00 часов свердловчане могли получить билеты, чтобы лично присутствовать в «Космосе». Для остальных организована онлайн-трансляция. Посмотреть ее также можно здесь. Сайт выдает ошибку Скрин: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Зрители не могут попасть на сайт «Областного телевидения», где ведется онлайн-трансляция с церемонии подведения итогов викторины «Опорный край». Сервис выдает ошибку, сообщают читатели URA.RU. «Попытался открыть сайт, но выдает ошибку», — поделился один из них. Итоги викторины «Опорный край» подводят в ККТ «Космос». Среди ценных подарков, которые раздадут участникам — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». С 9:00 часов свердловчане могли получить билеты, чтобы лично присутствовать в «Космосе». Для остальных организована онлайн-трансляция. Посмотреть ее также можно здесь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям