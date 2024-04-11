В ККТ «Космос» — главной концертной площадке Екатеринбурга — началась церемония награждения победителей викторины «Опорный край». Ведущий — Леонид Якубович. URA.RU следит за финалом масштабной акции, на которую заявились почти 2,3 миллиона свердловчан, в режиме онлайн.
Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Определять победителей будут по уникальным номерам, которые выдавались всем желающим 15—18 марта вместе с медалями к 90-летию региона.
В зале «Космоса» тысяча мест, при этом в свободном обращении только 500 билетов. Люди пришли за ними с самого утра.
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