Развлечения На главной сцене Екатеринбурга начинают раздавать квартиры и машины. Видео 12 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 + Победителей наградит телеведущий Леонид Якубович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области В ККТ «Космос» — главной концертной площадке Екатеринбурга — началась церемония награждения победителей викторины «Опорный край». Ведущий — Леонид Якубович. URA.RU следит за финалом масштабной акции, на которую заявились почти 2,3 миллиона свердловчан, в режиме онлайн. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Определять победителей будут по уникальным номерам, которые выдавались всем желающим 15—18 марта вместе с медалями к 90-летию региона. В зале «Космоса» тысяча мест, при этом в свободном обращении только 500 билетов. Люди пришли за ними с самого утра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ККТ «Космос» — главной концертной площадке Екатеринбурга — началась церемония награждения победителей викторины «Опорный край». Ведущий — Леонид Якубович. URA.RU следит за финалом масштабной акции, на которую заявились почти 2,3 миллиона свердловчан, в режиме онлайн. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Определять победителей будут по уникальным номерам, которые выдавались всем желающим 15—18 марта вместе с медалями к 90-летию региона. В зале «Космоса» тысяча мест, при этом в свободном обращении только 500 билетов. Люди пришли за ними с самого утра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям