11 апреля 2024

Выступление Якубовича на финале викторины «Опорный край» началось с конфуза. Видео

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Кинофестиваль "Дух огня". Красная дорожка и закрытие. Ханты-Мансийск , якубович леонид
Легендарный ведущий прилетел в Екатеринбург объявить победителей Фото:
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Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Выступление ведущего Леонида Якубовича на финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге началось с конфуза. Шоумену пришлось отодвинуть другого участника программы, чтобы иметь возможность подойти к микрофону.

Как видно на кадрах онлайн-трансляции, Якубович после представления выходит на сцену. Зал рукоплещет любимцу, однако ведущий не может подойти к микрофону, чтобы поприветствовать публику: перед ним стоит другой участник праздничной программы. Парень счастливо улыбается и не замечает, что сзади его пытается оттеснить легендарный артист.

Сначала Якубович отчетливо говорит уральцу — «Отойди». Но когда тот не реагирует, решительно отодвигает молодого человека от микрофона. Тот смущенно встает на другое место, и ведущий наконец-то начинает говорить.

Леонид Якубович должен объявить победителей викторины «Опорный край», которая проходила в марте в Свердловской области. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов.

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Выступление ведущего Леонида Якубовича на финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге началось с конфуза. Шоумену пришлось отодвинуть другого участника программы, чтобы иметь возможность подойти к микрофону. Как видно на кадрах онлайн-трансляции, Якубович после представления выходит на сцену. Зал рукоплещет любимцу, однако ведущий не может подойти к микрофону, чтобы поприветствовать публику: перед ним стоит другой участник праздничной программы. Парень счастливо улыбается и не замечает, что сзади его пытается оттеснить легендарный артист. Сначала Якубович отчетливо говорит уральцу — «Отойди». Но когда тот не реагирует, решительно отодвигает молодого человека от микрофона. Тот смущенно встает на другое место, и ведущий наконец-то начинает говорить. Леонид Якубович должен объявить победителей викторины «Опорный край», которая проходила в марте в Свердловской области. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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