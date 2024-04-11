Выступление Якубовича на финале викторины «Опорный край» началось с конфуза. Видео

12 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Легендарный ведущий прилетел в Екатеринбург объявить победителей Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Выступление ведущего Леонида Якубовича на финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге началось с конфуза. Шоумену пришлось отодвинуть другого участника программы, чтобы иметь возможность подойти к микрофону. Как видно на кадрах онлайн-трансляции, Якубович после представления выходит на сцену. Зал рукоплещет любимцу, однако ведущий не может подойти к микрофону, чтобы поприветствовать публику: перед ним стоит другой участник праздничной программы. Парень счастливо улыбается и не замечает, что сзади его пытается оттеснить легендарный артист. Сначала Якубович отчетливо говорит уральцу — «Отойди». Но когда тот не реагирует, решительно отодвигает молодого человека от микрофона. Тот смущенно встает на другое место, и ведущий наконец-то начинает говорить. Леонид Якубович должен объявить победителей викторины «Опорный край», которая проходила в марте в Свердловской области. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выступление ведущего Леонида Якубовича на финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге началось с конфуза. Шоумену пришлось отодвинуть другого участника программы, чтобы иметь возможность подойти к микрофону. Как видно на кадрах онлайн-трансляции, Якубович после представления выходит на сцену. Зал рукоплещет любимцу, однако ведущий не может подойти к микрофону, чтобы поприветствовать публику: перед ним стоит другой участник праздничной программы. Парень счастливо улыбается и не замечает, что сзади его пытается оттеснить легендарный артист. Сначала Якубович отчетливо говорит уральцу — «Отойди». Но когда тот не реагирует, решительно отодвигает молодого человека от микрофона. Тот смущенно встает на другое место, и ведущий наконец-то начинает говорить. Леонид Якубович должен объявить победителей викторины «Опорный край», которая проходила в марте в Свердловской области. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов.