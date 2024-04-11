11 апреля 2024

Курганские чиновники готовятся к самым тяжелым выходным за период паводка. Инсайд

Чиновники на выходных будут справляться с паводком в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, потоп, половодье, паводок, дамба кургана, строительство, подтопление, разлив
Некоторые чиновники опасаются, что уровень воды Тобола в Кургане будет высоким Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Представители правительства Курганской области готовятся к тяжелым выходным из-за угрозы паводка. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с властями.

«Говорят, что мрачный прогноз подтвердился — к воскресенью вода в Тоболе превысит опасный уровень. На пике она достигнет отметки в девять метров», — рассказывают источники. Последние дни жители города и представители других регионов активно укрепляли дамбу, что должно защитить город от бедствия.

11 апреля уровень Тобола в Звериноголовском округе был чуть более 1000 см. Источники URA.RU утверждают, что исходя из этого уровень воды реки в Кургане будет около 9 метров, однако традиционно пик паводка в городе наблюдается ближе к концу апреля. Отметка опасного явления для Кургана находится на уровне 850 см.

Ранее URA.RU посетило Звериноголовский округ, который первым принял большую воду в регионе. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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Представители правительства Курганской области готовятся к тяжелым выходным из-за угрозы паводка. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с властями. «Говорят, что мрачный прогноз подтвердился — к воскресенью вода в Тоболе превысит опасный уровень. На пике она достигнет отметки в девять метров», — рассказывают источники. Последние дни жители города и представители других регионов активно укрепляли дамбу, что должно защитить город от бедствия. 11 апреля уровень Тобола в Звериноголовском округе был чуть более 1000 см. Источники URA.RU утверждают, что исходя из этого уровень воды реки в Кургане будет около 9 метров, однако традиционно пик паводка в городе наблюдается ближе к концу апреля. Отметка опасного явления для Кургана находится на уровне 850 см. Ранее URA.RU посетило Звериноголовский округ, который первым принял большую воду в регионе. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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