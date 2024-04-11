Курганские чиновники готовятся к самым тяжелым выходным за период паводка. Инсайд

Чиновники на выходных будут справляться с паводком в Кургане

12 апреля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Некоторые чиновники опасаются, что уровень воды Тобола в Кургане будет высоким Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Представители правительства Курганской области готовятся к тяжелым выходным из-за угрозы паводка. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с властями. «Говорят, что мрачный прогноз подтвердился — к воскресенью вода в Тоболе превысит опасный уровень. На пике она достигнет отметки в девять метров», — рассказывают источники. Последние дни жители города и представители других регионов активно укрепляли дамбу, что должно защитить город от бедствия. 11 апреля уровень Тобола в Звериноголовском округе был чуть более 1000 см. Источники URA.RU утверждают, что исходя из этого уровень воды реки в Кургане будет около 9 метров, однако традиционно пик паводка в городе наблюдается ближе к концу апреля. Отметка опасного явления для Кургана находится на уровне 850 см. Ранее URA.RU посетило Звериноголовский округ, который первым принял большую воду в регионе. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители правительства Курганской области готовятся к тяжелым выходным из-за угрозы паводка. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с властями. «Говорят, что мрачный прогноз подтвердился — к воскресенью вода в Тоболе превысит опасный уровень. На пике она достигнет отметки в девять метров», — рассказывают источники. Последние дни жители города и представители других регионов активно укрепляли дамбу, что должно защитить город от бедствия. 11 апреля уровень Тобола в Звериноголовском округе был чуть более 1000 см. Источники URA.RU утверждают, что исходя из этого уровень воды реки в Кургане будет около 9 метров, однако традиционно пик паводка в городе наблюдается ближе к концу апреля. Отметка опасного явления для Кургана находится на уровне 850 см. Ранее URA.RU посетило Звериноголовский округ, который первым принял большую воду в регионе. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.