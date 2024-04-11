В селе Звериноголовское прибывает вода в реке Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Село Звериноголовское в Курганской области постепенно погружается под воду, которая прибывает в реку Тобол. Воду сбрасывали казахстанские водохранилища. Кроме того, идет активное таяние снегов. Журналисты URA.RU съездили в село и сняли завораживающие кадры.

Уровень в реке Тобол уже превышает 10,10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр. И вода продолжает прибывать, правда темпы прироста уже не такие активные, как были в первые сутки наводнения. Тогда в один из дней Тобол вырос сразу на три метра.

В селе работаю службы, которые передвигаются на машинах высокой проходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе затоплена центральная улица Озерная. Часть домов ушли под воду. Главный мост, ведущий от села в сторону деревни Труд и Знание, уже затоплен с двух сторон. Но под мостом еще можно проехать. Спасатели на лодках спокойно перемещаются по водной глади.

Местные жители вещи поднимали на крыши или вторые этажи, сняли двери, чтобы их не унесло потоком воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Покосившиеся домишки и бани, которые всегда первыми встречают водную стихию со стороны Тобола, наполовину в воде. Кое-где видны только крыши. Огороды затоплены. В домах никто не живет, имущество не караулит. Жители заранее эвакуировались в пункты временного пребывания.

Евгений эвакуировал родителей в безопасное место Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области проходит эвакуация из сел, подтопляемых рекой Тобол. Только в Звериноголовском муниципальном округе полностью эвакуированы жители четырех деревень, еще в трех эвакуация продолжается. Вода от Звериноголовского дальше по руслу реки Тобол пойдет в Курган. В городе ожидается, что уровень воды может достигнуть 11 метров.