«Вещи убрали на крышу»: репортаж из погружающегося в Тобол села

Затопленные дома и встревоженные жители из эпицентра наводнения Курганской области

11 апреля 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

В Звериноголовский округ первым в регионе пришла большая вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Звериноголовского округа Курганской области первыми встретили большую воду во время паводка. Уровень воды в округе превысил отметку в 1010 метров, часть жильцов была эвакуирована. При этом они смогли убрать только часть вещей на крышу. Остальная мебель в случае роста воды будет испорчена. На месте работают сотрудники МЧС из Свердловской области, которые помогают перебраться жителям через воду. О том, как переживают бедствие курганцы, проживающие в зоне риска — репортаж URA.RU. Вещи подняли наверх Часть поселка Звериноголовское уже подтоплена — в воде центральная улица Озерная. При этом в нем можно еще увидеть жителей. Некоторые из них уже эвакуировались, но проверяют свои домовладения. Другие — пока еще не съехали из домов. «Меня эвакуировали. Мы живем тут четыре года. Что смогла, подняла наверх. Вся мебель погибнет. Если еще будет вода подниматься, то до стенки и вещей дойдет», — рассказала URA.RU местная жительница. На время паводка она переехала к подруге. Сельчан перевозят на гусеничном плавающем транспортере ПТС-2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помощь из Екатеринбурга Издалека в селе видно гусеничный плавающий транспортер ПТС-2. На нем из Свердловской области приехали представители Уральского учебного спасательного центра МЧС России. Эта техника помогает сельчанам проехать по затопленной территории, доставлять грузы и, при необходимости, переправлять автомобили. «Это не единственный перелив через автомобильную дорогу. С помощью данного транспортного средства планируем перевозить, в том числе, пенсии. Население обращалось с просьбой доставить. Они находились в гостях, а их вода отрезала, из-за чего есть необходимость добраться обратно», — сообщил URA.RU полковник внутренней службы, заместитель начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС России Олег Максимов. Он уточнил, что еще такой же транспортер приехал в Курган. Жители села пытаются спасти вещи от воды на крышах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За жителей села переживают за рубежом На улицах села можно встретить и молодежь. Студентка пятого курса КГУ Елизавета Сычева поделилась c URA.RU, что состоянием дел в Звериноголовском округе интересуются не только россияне, но и жители других стран. «Также за нас переживают наши бывшие односельчане, которые живут в других странах. Позвонили из Германии, думали, что нас очень сильно затопило. Но мы успокоили, сказали, что пока все хорошо», — отметила девушка. Она надеется, что вода уже так сильно не будет подниматься. К такому не был готов Евгений живет в селе с рождения. Он, в том числе, был здесь во время крупного наводнения 1994 года, однако даже его удивил уровень воды в этому году. «В 1994 году вода доходила только до бани с туалетом, а нынче много воды. Затопило ограду, сарай, баню, гараж. Дрова уплыли», — объяснил URA.RU Евгений. На время паводка он с родителям снял квартиру в зоне, где нет воды. Сотрудники МЧС отметили, что залитые водой дороги есть и в других местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подготовили к эвакуации семечки Другой Евгений переехал в Звериноголовское из Кургана. Он настолько душой прикипел к селу, что пока из него не эвакуировался. «С меньшего возраста меня сюда привозили. Потом в отпуск сюда ездил. Здесь я рыбачу», — рассказал мужчина. На вопрос корреспондента о подготовке к эвакуации мужчина ответил: «Ну вот, семечек набрал, угощайтесь». В Курганской области из-за угрозы паводка был объявлен режим ЧС. Из зоны подтопления были эвакуированы более 6000 жителей. Следить за актуальной информации о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Звериноголовского округа Курганской области первыми встретили большую воду во время паводка. Уровень воды в округе превысил отметку в 1010 метров, часть жильцов была эвакуирована. При этом они смогли убрать только часть вещей на крышу. Остальная мебель в случае роста воды будет испорчена. На месте работают сотрудники МЧС из Свердловской области, которые помогают перебраться жителям через воду. О том, как переживают бедствие курганцы, проживающие в зоне риска — репортаж URA.RU. Вещи подняли наверх Часть поселка Звериноголовское уже подтоплена — в воде центральная улица Озерная. При этом в нем можно еще увидеть жителей. Некоторые из них уже эвакуировались, но проверяют свои домовладения. Другие — пока еще не съехали из домов. «Меня эвакуировали. Мы живем тут четыре года. Что смогла, подняла наверх. Вся мебель погибнет. Если еще будет вода подниматься, то до стенки и вещей дойдет», — рассказала URA.RU местная жительница. На время паводка она переехала к подруге. Помощь из Екатеринбурга Издалека в селе видно гусеничный плавающий транспортер ПТС-2. На нем из Свердловской области приехали представители Уральского учебного спасательного центра МЧС России. Эта техника помогает сельчанам проехать по затопленной территории, доставлять грузы и, при необходимости, переправлять автомобили. «Это не единственный перелив через автомобильную дорогу. С помощью данного транспортного средства планируем перевозить, в том числе, пенсии. Население обращалось с просьбой доставить. Они находились в гостях, а их вода отрезала, из-за чего есть необходимость добраться обратно», — сообщил URA.RU полковник внутренней службы, заместитель начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС России Олег Максимов. Он уточнил, что еще такой же транспортер приехал в Курган. За жителей села переживают за рубежом На улицах села можно встретить и молодежь. Студентка пятого курса КГУ Елизавета Сычева поделилась c URA.RU, что состоянием дел в Звериноголовском округе интересуются не только россияне, но и жители других стран. «Также за нас переживают наши бывшие односельчане, которые живут в других странах. Позвонили из Германии, думали, что нас очень сильно затопило. Но мы успокоили, сказали, что пока все хорошо», — отметила девушка. Она надеется, что вода уже так сильно не будет подниматься. К такому не был готов Евгений живет в селе с рождения. Он, в том числе, был здесь во время крупного наводнения 1994 года, однако даже его удивил уровень воды в этому году. «В 1994 году вода доходила только до бани с туалетом, а нынче много воды. Затопило ограду, сарай, баню, гараж. Дрова уплыли», — объяснил URA.RU Евгений. На время паводка он с родителям снял квартиру в зоне, где нет воды. Подготовили к эвакуации семечки Другой Евгений переехал в Звериноголовское из Кургана. Он настолько душой прикипел к селу, что пока из него не эвакуировался. «С меньшего возраста меня сюда привозили. Потом в отпуск сюда ездил. Здесь я рыбачу», — рассказал мужчина. На вопрос корреспондента о подготовке к эвакуации мужчина ответил: «Ну вот, семечек набрал, угощайтесь». В Курганской области из-за угрозы паводка был объявлен режим ЧС. Из зоны подтопления были эвакуированы более 6000 жителей. Следить за актуальной информации о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.