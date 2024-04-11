В городе ЯНАО власти привлекут уличных художников для росписи фасадов

За росписи фасадов в Ноябрьске художникам стрит-арта заплатят 3,6 млн рублей

12 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Заказчик предлагает граффитистам три темы: «Родина моя — Россия», «Семья» и «Сбереги Ямал». Фото: Илья Московец © URA.RU Муниципалитету Ноябрьска (ЯНАО) требуются услуги уличных художников для росписи фасадов для проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL. Начальная сумма контракта — 3,6 млн рублей, следует из карточки лота. Городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства. «Объект закупки — услуги в области дизайна. Художественная роспись фасадов в рамках подготовки и проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL на территории муниципального образования г. Ноябрьск ЯНАО. Начальная цена — 3 617 976 рублей», — сообщается в карточке закупки на сайте ЕИС «Закупки». Заказчиком выступает городской Дворец культуры и кино «Русь». Аукцион находится на стадии работы комиссии. Как следует из документации закупки, заказчик предлагает граффитистам три темы: «Родина моя — Россия», «Семья» и «Сбереги Ямал». Таким образом городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства через формирование позитивного облика Ноябрьска. Работы должны закончиться к июлю этого года. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муниципалитету Ноябрьска (ЯНАО) требуются услуги уличных художников для росписи фасадов для проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL. Начальная сумма контракта — 3,6 млн рублей, следует из карточки лота. Городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства. «Объект закупки — услуги в области дизайна. Художественная роспись фасадов в рамках подготовки и проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL на территории муниципального образования г. Ноябрьск ЯНАО. Начальная цена — 3 617 976 рублей», — сообщается в карточке закупки на сайте ЕИС «Закупки». Заказчиком выступает городской Дворец культуры и кино «Русь». Аукцион находится на стадии работы комиссии. Как следует из документации закупки, заказчик предлагает граффитистам три темы: «Родина моя — Россия», «Семья» и «Сбереги Ямал». Таким образом городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства через формирование позитивного облика Ноябрьска. Работы должны закончиться к июлю этого года. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.