11 апреля 2024

В городе ЯНАО власти привлекут уличных художников для росписи фасадов

За росписи фасадов в Ноябрьске художникам стрит-арта заплатят 3,6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Раскраска фасадов дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Магнитогорск, стритарт, граффити, уличное искусство, котлованов михаил, шахов максим
Заказчик предлагает граффитистам три темы: «Родина моя — Россия», «Семья» и «Сбереги Ямал». Фото:

Муниципалитету Ноябрьска (ЯНАО) требуются услуги уличных художников для росписи фасадов для проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL. Начальная сумма контракта — 3,6 млн рублей, следует из карточки лота. Городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства.

«Объект закупки — услуги в области дизайна. Художественная роспись фасадов в рамках подготовки и проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL на территории муниципального образования г. Ноябрьск ЯНАО. Начальная цена — 3 617 976 рублей», — сообщается в карточке закупки на сайте ЕИС «Закупки». Заказчиком выступает городской Дворец культуры и кино «Русь». Аукцион находится на стадии работы комиссии.

Как следует из документации закупки, заказчик предлагает граффитистам три темы: «Родина моя — Россия», «Семья» и «Сбереги Ямал». Таким образом городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства через формирование позитивного облика Ноябрьска. Работы должны закончиться к июлю этого года.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

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Муниципалитету Ноябрьска (ЯНАО) требуются услуги уличных художников для росписи фасадов для проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL. Начальная сумма контракта — 3,6 млн рублей, следует из карточки лота. Городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства. «Объект закупки — услуги в области дизайна. Художественная роспись фасадов в рамках подготовки и проведения Фестиваля уличного дизайна YAM (ural)AL на территории муниципального образования г. Ноябрьск ЯНАО. Начальная цена — 3 617 976 рублей», — сообщается в карточке закупки на сайте ЕИС «Закупки». Заказчиком выступает городской Дворец культуры и кино «Русь». Аукцион находится на стадии работы комиссии. Как следует из документации закупки, заказчик предлагает граффитистам три темы: «Родина моя — Россия», «Семья» и «Сбереги Ямал». Таким образом городские власти намерены популяризировать мурал-арт как вид монументального искусства через формирование позитивного облика Ноябрьска. Работы должны закончиться к июлю этого года. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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