Прокуратура ЯНАО обязала мэрию устранить опасные ледовые горки после публикации URA.RU

В Ноябрьске демонтировали ледовые горки из-за травмоопасности

12 апреля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

На Ямале демонтируют травмоопасные ледовые конструкции Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! В Ноябрьске (ЯНАО) после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Жителей ЯНАО возмутила травмоопасная горка для детей“. Установлено, что на пересечении улиц Ленина и Мира в сквере „Ямальский“ были размещены ледовые конструкции, не отвечающие требованиям безопасности», — говорится в сообщении. Специалисты устранили нарушения. На данный момент ледовые горки демонтированы. В ледовом городке на горках образовались ямы и бугры, из-за которых ямальцы получали увечья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Жителей ЯНАО возмутила травмоопасная горка для детей“. Установлено, что на пересечении улиц Ленина и Мира в сквере „Ямальский“ были размещены ледовые конструкции, не отвечающие требованиям безопасности», — говорится в сообщении. Специалисты устранили нарушения. На данный момент ледовые горки демонтированы. В ледовом городке на горках образовались ямы и бугры, из-за которых ямальцы получали увечья.