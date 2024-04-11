11 апреля 2024

Прокуратура ЯНАО обязала мэрию устранить опасные ледовые горки после публикации URA.RU

В Ноябрьске демонтировали ледовые горки из-за травмоопасности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовый городок. Пермь, горка, зимние забавы
На Ямале демонтируют травмоопасные ледовые конструкции Фото:
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

В Ноябрьске (ЯНАО) после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Жителей ЯНАО возмутила травмоопасная горка для детей“. Установлено, что на пересечении улиц Ленина и Мира в сквере „Ямальский“ были размещены ледовые конструкции, не отвечающие требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Специалисты устранили нарушения. На данный момент ледовые горки демонтированы. В ледовом городке на горках образовались ямы и бугры, из-за которых ямальцы получали увечья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Жителей ЯНАО возмутила травмоопасная горка для детей“. Установлено, что на пересечении улиц Ленина и Мира в сквере „Ямальский“ были размещены ледовые конструкции, не отвечающие требованиям безопасности», — говорится в сообщении. Специалисты устранили нарушения. На данный момент ледовые горки демонтированы. В ледовом городке на горках образовались ямы и бугры, из-за которых ямальцы получали увечья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...