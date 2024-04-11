Прокуратура ЯНАО обязала мэрию устранить опасные ледовые горки после публикации URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Жителей ЯНАО возмутила травмоопасная горка для детей“. Установлено, что на пересечении улиц Ленина и Мира в сквере „Ямальский“ были размещены ледовые конструкции, не отвечающие требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
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В Ноябрьске (ЯНАО) после публикации URA.RU были разобраны опасные ледовые конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Прокуратура города Ноябрьска по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в СМИ — „Жителей ЯНАО возмутила травмоопасная горка для детей“. Установлено, что на пересечении улиц Ленина и Мира в сквере „Ямальский“ были размещены ледовые конструкции, не отвечающие требованиям безопасности», — говорится в сообщении. Специалисты устранили нарушения. На данный момент ледовые горки демонтированы. В ледовом городке на горках образовались ямы и бугры, из-за которых ямальцы получали увечья.