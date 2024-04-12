Предложения и замечания по проекту будут приниматься от челябинцев с 19 по 26 апреля 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пустыре в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева и Салавата Юлаева в Челябинске недалеко от арены «Трактор» в течение ближайших семи лет будет построен новый крупный 29-й микрорайон на 15 тысяч жителей. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 12 апреля по 8 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска, Салавата Юлаева в Калининском районе города Челябинска с 12 апреля по 8 мая 2024 года. На данном участке по инициативе правообладателя планируется освоение территории в рамках комплексного развития», — сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, предложения и замечания от участников общественных обсуждений по проекту будут приниматься с 19 по 26 апреля 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней. В этот же период можно будет увидеть экспозицию проекта по планировке данного микрорайона. Она будет выставлена в Доме архитектора по адресу проспект Леина,41. Девелопер на данной территории планирует возвести 375 тысяч квадратных метров жилья.

Новый жилой комплекс является частью совместного проекта о комплексном развитии территории, в рамках которого участвуют три застройщика: White Group, «Весна» и «Трест Магнитострой». Проект о КРТ предполагает, что в нем будет вся необходимая социальная инфраструктура и современное благоустройство. Инициатором проекта на общественных обсуждениях выступает застройщик «Икар Групп».

На данный момент ведется строительство, построена часть высотных домов Фото: яндекс карты

Новый микрорайон будет построен в рамках проекта о комплексной развитии территории Скрин: пресс-служба застройщика г. Челябинск