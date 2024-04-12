Среди жителей Свердловской области разыграли все квартиры, автомобили и мотоциклы на викторине «Опорный край». Ведущий Леонид Якубович озвучил номера счастливчиков.
«Все основные подарки викторины разыграны. Остались смартфоны. Я поздравляю первых победителей викторины „Опорный край“. Замечательный праздник в День космонавтики», — сказал Якубович. Всего среди свердловчан разыграют две тысячи смартфонов.
На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Викторина проходила в марте в Свердловской области. Вся актуальная информация о мероприятии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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