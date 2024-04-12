На викторине «Опорный край» раздали все машины, квартиры и мотоциклы. Фото

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На викторине разыграют еще две тысячи смартфонов
На викторине разыграют еще две тысячи смартфонов Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Среди жителей Свердловской области разыграли все квартиры, автомобили и мотоциклы на викторине «Опорный край». Ведущий Леонид Якубович озвучил номера счастливчиков.

«Все основные подарки викторины разыграны. Остались смартфоны. Я поздравляю первых победителей викторины „Опорный край“. Замечательный праздник в День космонавтики», — сказал Якубович. Всего среди свердловчан разыграют две тысячи смартфонов.

На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Викторина проходила в марте в Свердловской области. Вся актуальная информация о мероприятии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Среди жителей Свердловской области разыграли все квартиры, автомобили и мотоциклы на викторине «Опорный край». Ведущий Леонид Якубович озвучил номера счастливчиков. «Все основные подарки викторины разыграны. Остались смартфоны. Я поздравляю первых победителей викторины „Опорный край“. Замечательный праздник в День космонавтики», — сказал Якубович. Всего среди свердловчан разыграют две тысячи смартфонов. На масштабную акцию заявились почти 2,3 миллиона свердловчан. Среди участников викторины разыгрывают 45 квартир, 20 мотоциклов «Урал», 100 «Москвичей» и 2000 смартфонов. Викторина проходила в марте в Свердловской области. Вся актуальная информация о мероприятии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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