11 апреля 2024

В Екатеринбурге стартует финал викторины «Опорный край». Онлайн-трансляция

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Выборы 2024. Екатеринбург, 90 лет свердловской области, викторина опорный край
Организаторы викторины скоро определят победителей Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

В екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» начинается подведение итогов викторины «Опорный край». К концу дня будут известны имена тех, кто выиграет ценные призы. Выдача подарков будет осуществляться с 13 апреля по 12 июня. За ходом церемонии URA.RU следит в режиме онлайн.

09:49 12.04.2024 Екатеринбуржец Сергей признался URA.RU, что пришел на церемонию, чтобы выиграть квартиру и посмотреть на шоумена Леонида Якубовича, который будет вести мероприятие.

09:45 12.04.2024 Рядом с «Космосом» дежурит наряд полиции. Есть и ДПС, отмечает журналист агентства.

У «Космоса» дежурят полицейские
У «Космоса» дежурят полицейские
Фото:

09:43 12.04.2024 Возле ККТ «Космос» уже выстроились очереди, передает корреспондент URA.RU. Билеты будут выдавать до 11 часов.

Очереди у ККТ «Космос»
Очереди у ККТ «Космос»
Фото:

09:42 12.04.2024 На выдачу призов можно записываться уже с 17 часов. Для этого необходимо позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU.

09:39 12.04.2024 Трансляция начнется в 12 часов. Ее можно посмотреть в эфире «Областного телевидения». Также номера победителей будут показывать в режиме онлайн на сайте «Опорного края».

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В екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» начинается подведение итогов викторины «Опорный край». К концу дня будут известны имена тех, кто выиграет ценные призы. Выдача подарков будет осуществляться с 13 апреля по 12 июня. За ходом церемонии URA.RU следит в режиме онлайн. 09:49 12.04.2024 Екатеринбуржец Сергей признался URA.RU, что пришел на церемонию, чтобы выиграть квартиру и посмотреть на шоумена Леонида Якубовича, который будет вести мероприятие. 09:45 12.04.2024 Рядом с «Космосом» дежурит наряд полиции. Есть и ДПС, отмечает журналист агентства. 09:43 12.04.2024 Возле ККТ «Космос» уже выстроились очереди, передает корреспондент URA.RU. Билеты будут выдавать до 11 часов. 09:42 12.04.2024 На выдачу призов можно записываться уже с 17 часов. Для этого необходимо позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU. 09:39 12.04.2024 Трансляция начнется в 12 часов. Ее можно посмотреть в эфире «Областного телевидения». Также номера победителей будут показывать в режиме онлайн на сайте «Опорного края».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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