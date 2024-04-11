В екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» начинается подведение итогов викторины «Опорный край». К концу дня будут известны имена тех, кто выиграет ценные призы. Выдача подарков будет осуществляться с 13 апреля по 12 июня. За ходом церемонии URA.RU следит в режиме онлайн.
09:4912.04.2024 Екатеринбуржец Сергей признался URA.RU, что пришел на церемонию, чтобы выиграть квартиру и посмотреть на шоумена Леонида Якубовича, который будет вести мероприятие.
09:4512.04.2024 Рядом с «Космосом» дежурит наряд полиции. Есть и ДПС, отмечает журналист агентства.
09:4212.04.2024 На выдачу призов можно записываться уже с 17 часов. Для этого необходимо позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU.
09:3912.04.2024 Трансляция начнется в 12 часов. Ее можно посмотреть в эфире «Областного телевидения». Также номера победителей будут показывать в режиме онлайн на сайте «Опорного края».
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В екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» начинается подведение итогов викторины «Опорный край». К концу дня будут известны имена тех, кто выиграет ценные призы. Выдача подарков будет осуществляться с 13 апреля по 12 июня. За ходом церемонии URA.RU следит в режиме онлайн. 09:49 12.04.2024 Екатеринбуржец Сергей признался URA.RU, что пришел на церемонию, чтобы выиграть квартиру и посмотреть на шоумена Леонида Якубовича, который будет вести мероприятие. 09:45 12.04.2024 Рядом с «Космосом» дежурит наряд полиции. Есть и ДПС, отмечает журналист агентства. 09:43 12.04.2024 Возле ККТ «Космос» уже выстроились очереди, передает корреспондент URA.RU. Билеты будут выдавать до 11 часов. 09:42 12.04.2024 На выдачу призов можно записываться уже с 17 часов. Для этого необходимо позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU. 09:39 12.04.2024 Трансляция начнется в 12 часов. Ее можно посмотреть в эфире «Областного телевидения». Также номера победителей будут показывать в режиме онлайн на сайте «Опорного края».