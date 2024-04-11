Общество В Екатеринбурге стартует финал викторины «Опорный край». Онлайн-трансляция 12 апреля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 + Организаторы викторины скоро определят победителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области В екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» начинается подведение итогов викторины «Опорный край». К концу дня будут известны имена тех, кто выиграет ценные призы. Выдача подарков будет осуществляться с 13 апреля по 12 июня. За ходом церемонии URA.RU следит в режиме онлайн. 09:49 Екатеринбуржец Сергей признался URA.RU, что пришел на церемонию, чтобы выиграть квартиру и посмотреть на шоумена Леонида Якубовича, который будет вести мероприятие. 09:45 Рядом с «Космосом» дежурит наряд полиции. Есть и ДПС, отмечает журналист агентства. У «Космоса» дежурят полицейские Фото: Диана Казакова © URA.RU 09:43 Возле ККТ «Космос» уже выстроились очереди, передает корреспондент URA.RU. Билеты будут выдавать до 11 часов. Очереди у ККТ «Космос» Фото: Диана Казакова © URA.RU 09:42 На выдачу призов можно записываться уже с 17 часов. Для этого необходимо позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU. 09:39 Трансляция начнется в 12 часов. Ее можно посмотреть в эфире «Областного телевидения». Также номера победителей будут показывать в режиме онлайн на сайте «Опорного края». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» начинается подведение итогов викторины «Опорный край». К концу дня будут известны имена тех, кто выиграет ценные призы. Выдача подарков будет осуществляться с 13 апреля по 12 июня. За ходом церемонии URA.RU следит в режиме онлайн. 09:49 12.04.2024 Екатеринбуржец Сергей признался URA.RU, что пришел на церемонию, чтобы выиграть квартиру и посмотреть на шоумена Леонида Якубовича, который будет вести мероприятие. 09:45 12.04.2024 Рядом с «Космосом» дежурит наряд полиции. Есть и ДПС, отмечает журналист агентства. 09:43 12.04.2024 Возле ККТ «Космос» уже выстроились очереди, передает корреспондент URA.RU. Билеты будут выдавать до 11 часов. 09:42 12.04.2024 На выдачу призов можно записываться уже с 17 часов. Для этого необходимо позвонить по единому телефону викторины: 8 908 908 77 48. Подробнее о процедуре получения подарка — в материале URA.RU. 09:39 12.04.2024 Трансляция начнется в 12 часов. Ее можно посмотреть в эфире «Областного телевидения». Также номера победителей будут показывать в режиме онлайн на сайте «Опорного края». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям