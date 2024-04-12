Солдат ВСУ без ног 11 дней выживал в окопе с трупами сослуживцев

Солдат ВСУ вынужден был пробыть 11 дней в окопе со своими погибшими товарищами в результате атаки дрона ВС РФ. Об этом рассказал сам военный в эфире украинского телеканала.
«А пацаны мои были смертельно ранены. С ними я прожил еще почти 11 суток. На них на мертвых пил, ел, дежурил», — передает слова военного «Аргументы и факты». Солдат потерял обе ноги после атаки российского дрона.
По его словам, после удара он остался единственным выжившим из своей группы. Ранее они вместе с товарищами установили поручни вдоль стен в блиндаже, чтобы иметь возможность удерживаться за них. Военный дотянулся до одного из поручней, что помогло ему наложить на себя бинты. Это и позволило ему выжить.
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