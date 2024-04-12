Солдат ВСУ без ног 11 дней выживал в окопе с трупами сослуживцев

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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, траншея, окоп, земля, канава, рытье канавы
Солдат ВСУ 11 дней пробыл в траншее в окружении погибших товарищей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдат ВСУ вынужден был пробыть 11 дней в окопе со своими погибшими товарищами в результате атаки дрона ВС РФ. Об этом рассказал сам военный в эфире украинского телеканала.

«А пацаны мои были смертельно ранены. С ними я прожил еще почти 11 суток. На них на мертвых пил, ел, дежурил», — передает слова военного «Аргументы и факты». Солдат потерял обе ноги после атаки российского дрона.

По его словам, после удара он остался единственным выжившим из своей группы. Ранее они вместе с товарищами установили поручни вдоль стен в блиндаже, чтобы иметь возможность удерживаться за них. Военный дотянулся до одного из поручней, что помогло ему наложить на себя бинты. Это и позволило ему выжить.

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Солдат ВСУ вынужден был пробыть 11 дней в окопе со своими погибшими товарищами в результате атаки дрона ВС РФ. Об этом рассказал сам военный в эфире украинского телеканала. «А пацаны мои были смертельно ранены. С ними я прожил еще почти 11 суток. На них на мертвых пил, ел, дежурил», — передает слова военного «Аргументы и факты». Солдат потерял обе ноги после атаки российского дрона. По его словам, после удара он остался единственным выжившим из своей группы. Ранее они вместе с товарищами установили поручни вдоль стен в блиндаже, чтобы иметь возможность удерживаться за них. Военный дотянулся до одного из поручней, что помогло ему наложить на себя бинты. Это и позволило ему выжить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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