Солдат ВСУ без ног 11 дней выживал в окопе с трупами сослуживцев

12 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ 11 дней пробыл в траншее в окружении погибших товарищей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат ВСУ вынужден был пробыть 11 дней в окопе со своими погибшими товарищами в результате атаки дрона ВС РФ. Об этом рассказал сам военный в эфире украинского телеканала. «А пацаны мои были смертельно ранены. С ними я прожил еще почти 11 суток. На них на мертвых пил, ел, дежурил», — передает слова военного «Аргументы и факты». Солдат потерял обе ноги после атаки российского дрона. По его словам, после удара он остался единственным выжившим из своей группы. Ранее они вместе с товарищами установили поручни вдоль стен в блиндаже, чтобы иметь возможность удерживаться за них. Военный дотянулся до одного из поручней, что помогло ему наложить на себя бинты. Это и позволило ему выжить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдат ВСУ вынужден был пробыть 11 дней в окопе со своими погибшими товарищами в результате атаки дрона ВС РФ. Об этом рассказал сам военный в эфире украинского телеканала. «А пацаны мои были смертельно ранены. С ними я прожил еще почти 11 суток. На них на мертвых пил, ел, дежурил», — передает слова военного «Аргументы и факты». Солдат потерял обе ноги после атаки российского дрона. По его словам, после удара он остался единственным выжившим из своей группы. Ранее они вместе с товарищами установили поручни вдоль стен в блиндаже, чтобы иметь возможность удерживаться за них. Военный дотянулся до одного из поручней, что помогло ему наложить на себя бинты. Это и позволило ему выжить.