В «Сколково» сменился глава

РБК: председателем правления «Сколково» стал Сергей Перов

В «Сколково» поменялось руководство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В «Сколково» сменился председатель правления. Новым главой стал Сергей Перов, который ранее работал в департаменте культуры Москвы. Решение было принято на совете директоров.

«В пятницу 12 апреля совет директоров фонда „Сколково“ рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления», — передает РБК со ссылкой на собственный источник. Раньше Перов работал в департаменте культуры Москвы.

Известно, что предыдущий глава «Сколково» Игорь Дроздов занимал должность с 2016 года. Теперь он станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ.