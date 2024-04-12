В «Сколково» сменился глава

РБК: председателем правления «Сколково» стал Сергей Перов
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Инновационный центр "Сколково". Москва, сколково
В «Сколково» поменялось руководство Фото:

В «Сколково» сменился председатель правления. Новым главой стал Сергей Перов, который ранее работал в департаменте культуры Москвы. Решение было принято на совете директоров.

«В пятницу 12 апреля совет директоров фонда „Сколково“ рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления», — передает РБК со ссылкой на собственный источник. Раньше Перов работал в департаменте культуры Москвы.

Известно, что предыдущий глава «Сколково» Игорь Дроздов занимал должность с 2016 года. Теперь он станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ.

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В «Сколково» сменился председатель правления. Новым главой стал Сергей Перов, который ранее работал в департаменте культуры Москвы. Решение было принято на совете директоров. «В пятницу 12 апреля совет директоров фонда „Сколково“ рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления», — передает РБК со ссылкой на собственный источник. Раньше Перов работал в департаменте культуры Москвы. Известно, что предыдущий глава «Сколково» Игорь Дроздов занимал должность с 2016 года. Теперь он станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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