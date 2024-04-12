В «Сколково» сменился глава

В «Сколково» поменялось руководство
В «Сколково» сменился председатель правления. Новым главой стал Сергей Перов, который ранее работал в департаменте культуры Москвы. Решение было принято на совете директоров.
«В пятницу 12 апреля совет директоров фонда „Сколково“ рассмотрел вопрос о назначении Сергея Перова на пост нового председателя правления», — передает РБК со ссылкой на собственный источник. Раньше Перов работал в департаменте культуры Москвы.
Известно, что предыдущий глава «Сколково» Игорь Дроздов занимал должность с 2016 года. Теперь он станет заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ.
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