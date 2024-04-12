В России появится технология, отключающая электросамокаты при поездках вдвоем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Екатеринбург, смог, электросамокаты
Ездить на самокатах вдвоем не разрешается Фото:

Сервис проката электрических самокатов Whoosh ввел технологию «Антитандем». Она позволит выявлять и пресекать поездки вдвоем на одном самокате. Технология будет работать в России, Белоруссии и Казахстане, сообщили в пресс-службе.

«Технология „Антитандем“, выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане», — рассказали в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Технология призвана сократить число нарушений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сервис проката электрических самокатов Whoosh ввел технологию «Антитандем». Она позволит выявлять и пресекать поездки вдвоем на одном самокате. Технология будет работать в России, Белоруссии и Казахстане, сообщили в пресс-службе. «Технология „Антитандем“, выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане», — рассказали в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Технология призвана сократить число нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...