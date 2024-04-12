В России появится технология, отключающая электросамокаты при поездках вдвоем

Ездить на самокатах вдвоем не разрешается
Сервис проката электрических самокатов Whoosh ввел технологию «Антитандем». Она позволит выявлять и пресекать поездки вдвоем на одном самокате. Технология будет работать в России, Белоруссии и Казахстане, сообщили в пресс-службе.
«Технология „Антитандем“, выявляющая поездки вдвоем, заработала на всех самокатах Whoosh в России, Белоруссии и Казахстане», — рассказали в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Технология призвана сократить число нарушений.
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