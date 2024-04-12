СК передумал выпускать из-под стражи экс-директора «Водоканала» Первоуральска

12 апреля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Сначала следователи заявили в суд ходатайство о смягчении меры пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю Первоуральский городской суд (Свердловская область) продлил домашний арест бывшему врио гендиректора местного «Водоканала» Сергею Матафонову, которого обвиняют во взятке и растрате. За день до процесса следователи подали ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий, но затем отозвали его и попросили суд продлить срок прежнего ареста, пояснили URA.RU в инстанции. «Матафонов будет находиться под домашним арестом до 13 мая. Вчера следователи заявили ходатайство с просьбой изменить ему меру на запрет определенных действий, но сегодня утром они отозвали его. И сразу заявили новое, в котором попросили продлить домашний арест на месяц», — рассказали в пресс-службе горсуда. По словам информированного источника URA.RU, Матафонов заключил досудебное соглашение. Инсайдер предполагал, что из-за этого ему смягчат меру пресечения. «Почему в итоге все переигралось, не знаю», — сказал он по итогам заседания. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Матафонову вменяют три статьи: получение крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Он был задержан утром 12 февраля во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. На первом процессе свою вину Матафонов отрицал. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоуральский городской суд (Свердловская область) продлил домашний арест бывшему врио гендиректора местного «Водоканала» Сергею Матафонову, которого обвиняют во взятке и растрате. За день до процесса следователи подали ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий, но затем отозвали его и попросили суд продлить срок прежнего ареста, пояснили URA.RU в инстанции. «Матафонов будет находиться под домашним арестом до 13 мая. Вчера следователи заявили ходатайство с просьбой изменить ему меру на запрет определенных действий, но сегодня утром они отозвали его. И сразу заявили новое, в котором попросили продлить домашний арест на месяц», — рассказали в пресс-службе горсуда. По словам информированного источника URA.RU, Матафонов заключил досудебное соглашение. Инсайдер предполагал, что из-за этого ему смягчат меру пресечения. «Почему в итоге все переигралось, не знаю», — сказал он по итогам заседания. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. Матафонову вменяют три статьи: получение крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Он был задержан утром 12 февраля во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. На первом процессе свою вину Матафонов отрицал. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.