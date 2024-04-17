Российский IT-бизнес и стартапы достигли отметки в 10 млрд рублей прибыли

Прибыль российских IT-стартапов за четыре года превысила 10 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своей приветственной речи на открытии форума «Data Fusion» в Москве 17 апреля. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
«Только в рамках одного проекта „Цифровые технологии“ за пять лет оказана господдержка на воплощение свыше тысячи инициатив по продвижению отечественных программ, 800 из них — идеи стартапов, выручка которых от реализации инноваций составила примерно 10 млрд рублей», — рассказал Мишустин.
Как отметил глава правительства, за четыре года в России появились 20 тысяч аккредитованных компаний, а в IT-стали трудиться более 850 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина, кабмин принимает меры, чтобы добиться независимости от иностранного ПО, благодаря чему его количество с 2020 по 2024 годы увеличилось на 14 тысяч единиц, превысив отметку в 20 тысяч.
«Для выполнения этих задач формируется новый нацпроект „Экономика данных“, который направлен на выстраивание целостного механизма сбора, передачи, хранения и анализа информации. Конечно, с соблюдением максимально высоких стандартов безопасности», — подчеркнул Мишустин.
Ранее руководитель АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, который 17 апреля стал модератором форума «Data Fusion», в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал о будущем интернета в России. Синергия государства, бизнеса и общества, реализуемая в нацпроекте «Экономика данных», поможет отечественным IT-компаниям решать поставленную задачу достижения технологического лидерства.
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