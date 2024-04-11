В Коми-Пермяцком округе за год население сократилось на сотни человек

12 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

За год население Коми-Пермяцкого округа сократилось на 953 человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Коми-Пермяцком округе Пермского края в 2023 году сократилась численность населения. Статистические данные приводятся на сайте министерства по делам округа. По данным чиновников, за год в округе стало на 953 человека меньше, чем годом ранее. «Численность населения Коми-Пермяцкого округа на 1 января 2024 года (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) составила 101 664 человека (городского — 28 939 человек, сельского — 72 725 человек)», — сообщает минКПО. В 2022 году в территории проживало 102 617 человек. Ранее местные власти отмечали, что население округа за 17 лет сократилось на 30 тысяч человек. На ситуацию повлиял также миграционный отток населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коми-Пермяцком округе Пермского края в 2023 году сократилась численность населения. Статистические данные приводятся на сайте министерства по делам округа. По данным чиновников, за год в округе стало на 953 человека меньше, чем годом ранее. «Численность населения Коми-Пермяцкого округа на 1 января 2024 года (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) составила 101 664 человека (городского — 28 939 человек, сельского — 72 725 человек)», — сообщает минКПО. В 2022 году в территории проживало 102 617 человек. Ранее местные власти отмечали, что население округа за 17 лет сократилось на 30 тысяч человек. На ситуацию повлиял также миграционный отток населения.