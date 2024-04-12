Задержанному бывшему директору «Водоканала» Первоуральска вменяют три статьи

Сергей Матафонов был задержан зимой (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

Задержанный силовиками бывший врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов обвиняется по трем статьям, сообщили URA.RU в Первоуральском городском суде. Ранее было известно, что мужчину подозревают только во взятке.

По данным суда, Матафонову вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и получение крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 12 апреля состоится суд, на котором ему, скорее всего, изменят меру пресечения (с ходатайством вышло именно следствие). «Сейчас он находится под домашним арестом, но, вероятно, ему назначат запрет определенных, потому что он заключил досудебное соглашение», — добавил инсайдер агентства. Официальных комментариев от свердловского Следкома нет.

Матафонов был задержан утром 12 февраля во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ в Первоуральске. Его подозревают во взятке. По последним данным URA.RU, ее размер — 750 тысяч рублей. В суде Матафонов вину отрицал. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.