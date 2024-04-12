Кто выиграл мотоциклы на викторине «Опорный край» — список номеров

В викторине «Опорный край» раздали все мотоциклы «Урал»
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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , колесо, мотоциклы, мотоцикл урал
Многие свердловчане мечтали выиграть именно легендарные мотоциклы Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все мотоциклы «Урал». Во время онлайн-трансляции на ОТВ были названы номера победителей.

Всего на викторине было разыграно 20 черных раритетных мотоциклов лимитированной серии. Их обладателями стали:

номер — 3817397

номер — 2148177

номер — 2928167

номер — 2226641

номер — 2734731

номер — 1320215

номер — 3876138

номер — 2360730

номер — 3532801

номер — 3344162

номер — 4585393

номер — 3347105

номер — 3589519

номер — 2850167

номер — 2448518

номер — 1660619

номер — 3783128

номер — 3362122

номер — 4562198

номер — 2688657

Кроме мотоциклов на викторине было разыграно 45 квартир, 100 автомобилей и 2000 смартфонов. Итоги «Опорного края» подводились в екатеринбургском ККТ «Космос», ведущим торжественной церемонии был знаменитый ведущий Леонид Якубович.

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На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все мотоциклы «Урал». Во время онлайн-трансляции на ОТВ были названы номера победителей. Всего на викторине было разыграно 20 черных раритетных мотоциклов лимитированной серии. Их обладателями стали: номер — 3817397 номер — 2148177 номер — 2928167 номер — 2226641 номер — 2734731 номер — 1320215 номер — 3876138 номер — 2360730 номер — 3532801 номер — 3344162 номер — 4585393 номер — 3347105 номер — 3589519 номер — 2850167 номер — 2448518 номер — 1660619 номер — 3783128 номер — 3362122 номер — 4562198 номер — 2688657 Кроме мотоциклов на викторине было разыграно 45 квартир, 100 автомобилей и 2000 смартфонов. Итоги «Опорного края» подводились в екатеринбургском ККТ «Космос», ведущим торжественной церемонии был знаменитый ведущий Леонид Якубович.
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