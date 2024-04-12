Кто выиграл мотоциклы на викторине «Опорный край» — список номеров

На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все мотоциклы «Урал». Во время онлайн-трансляции на ОТВ были названы номера победителей.
Всего на викторине было разыграно 20 черных раритетных мотоциклов лимитированной серии. Их обладателями стали:
номер — 3817397
номер — 2148177
номер — 2928167
номер — 2226641
номер — 2734731
номер — 1320215
номер — 3876138
номер — 2360730
номер — 3532801
номер — 3344162
номер — 4585393
номер — 3347105
номер — 3589519
номер — 2850167
номер — 2448518
номер — 1660619
номер — 3783128
номер — 3362122
номер — 4562198
номер — 2688657
Кроме мотоциклов на викторине было разыграно 45 квартир, 100 автомобилей и 2000 смартфонов. Итоги «Опорного края» подводились в екатеринбургском ККТ «Космос», ведущим торжественной церемонии был знаменитый ведущий Леонид Якубович.
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