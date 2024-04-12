Кто выиграл мотоциклы на викторине «Опорный край» — список номеров

В викторине «Опорный край» раздали все мотоциклы «Урал»

12 апреля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Многие свердловчане мечтали выиграть именно легендарные мотоциклы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все мотоциклы «Урал». Во время онлайн-трансляции на ОТВ были названы номера победителей. Всего на викторине было разыграно 20 черных раритетных мотоциклов лимитированной серии. Их обладателями стали: номер — 3817397 номер — 2148177 номер — 2928167 номер — 2226641 номер — 2734731 номер — 1320215 номер — 3876138 номер — 2360730 номер — 3532801 номер — 3344162 номер — 4585393 номер — 3347105 номер — 3589519 номер — 2850167 номер — 2448518 номер — 1660619 номер — 3783128 номер — 3362122 номер — 4562198 номер — 2688657 Кроме мотоциклов на викторине было разыграно 45 квартир, 100 автомобилей и 2000 смартфонов. Итоги «Опорного края» подводились в екатеринбургском ККТ «Космос», ведущим торжественной церемонии был знаменитый ведущий Леонид Якубович. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все мотоциклы «Урал». Во время онлайн-трансляции на ОТВ были названы номера победителей. Всего на викторине было разыграно 20 черных раритетных мотоциклов лимитированной серии. Их обладателями стали: номер — 3817397 номер — 2148177 номер — 2928167 номер — 2226641 номер — 2734731 номер — 1320215 номер — 3876138 номер — 2360730 номер — 3532801 номер — 3344162 номер — 4585393 номер — 3347105 номер — 3589519 номер — 2850167 номер — 2448518 номер — 1660619 номер — 3783128 номер — 3362122 номер — 4562198 номер — 2688657 Кроме мотоциклов на викторине было разыграно 45 квартир, 100 автомобилей и 2000 смартфонов. Итоги «Опорного края» подводились в екатеринбургском ККТ «Космос», ведущим торжественной церемонии был знаменитый ведущий Леонид Якубович.