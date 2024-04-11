11 апреля 2024

В Тюмени упали цены на яйца, но подорожали овощи

В Тюмени по итогам марта цены на яйца снизились на 3,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
В среднем десяток яиц стоит в апреле в Тюмени около 109 рублей Фото:

В Тюмени на 3,6% подешевели яйца, а овощи и фрукты выросли в цене на 7,3%. Индекс потребительских цен в ежемесячной рассылке сообщил тюменский Росстат.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали плодоовощная продукция (на 7,3%), сахар-песок (на 5,5%), рыба и морепродукты (на 5,2%). Отмечено снижение цен на яйца куриные (на 3,6%), масло подсолнечное (на 1,6%) и другие продукты», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). А среди услуг лидером роста стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли почти на четверть.

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В Тюмени на 3,6% подешевели яйца, а овощи и фрукты выросли в цене на 7,3%. Индекс потребительских цен в ежемесячной рассылке сообщил тюменский Росстат. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали плодоовощная продукция (на 7,3%), сахар-песок (на 5,5%), рыба и морепродукты (на 5,2%). Отмечено снижение цен на яйца куриные (на 3,6%), масло подсолнечное (на 1,6%) и другие продукты», — говорится в сообщении. Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). А среди услуг лидером роста стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли почти на четверть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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