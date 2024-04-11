В Тюмени упали цены на яйца, но подорожали овощи

В Тюмени по итогам марта цены на яйца снизились на 3,6%

12 апреля 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

В среднем десяток яиц стоит в апреле в Тюмени около 109 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на 3,6% подешевели яйца, а овощи и фрукты выросли в цене на 7,3%. Индекс потребительских цен в ежемесячной рассылке сообщил тюменский Росстат. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали плодоовощная продукция (на 7,3%), сахар-песок (на 5,5%), рыба и морепродукты (на 5,2%). Отмечено снижение цен на яйца куриные (на 3,6%), масло подсолнечное (на 1,6%) и другие продукты», — говорится в сообщении. Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). А среди услуг лидером роста стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли почти на четверть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на 3,6% подешевели яйца, а овощи и фрукты выросли в цене на 7,3%. Индекс потребительских цен в ежемесячной рассылке сообщил тюменский Росстат. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали плодоовощная продукция (на 7,3%), сахар-песок (на 5,5%), рыба и морепродукты (на 5,2%). Отмечено снижение цен на яйца куриные (на 3,6%), масло подсолнечное (на 1,6%) и другие продукты», — говорится в сообщении. Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). А среди услуг лидером роста стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли почти на четверть.