В Тюмени упали цены на яйца, но подорожали овощи

В Тюмени на 3,6% подешевели яйца, а овощи и фрукты выросли в цене на 7,3%. Индекс потребительских цен в ежемесячной рассылке сообщил тюменский Росстат.
«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали плодоовощная продукция (на 7,3%), сахар-песок (на 5,5%), рыба и морепродукты (на 5,2%). Отмечено снижение цен на яйца куриные (на 3,6%), масло подсолнечное (на 1,6%) и другие продукты», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). А среди услуг лидером роста стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли почти на четверть.
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В Тюмени на 3,6% подешевели яйца, а овощи и фрукты выросли в цене на 7,3%. Индекс потребительских цен в ежемесячной рассылке сообщил тюменский Росстат. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года более всего подорожали плодоовощная продукция (на 7,3%), сахар-песок (на 5,5%), рыба и морепродукты (на 5,2%). Отмечено снижение цен на яйца куриные (на 3,6%), масло подсолнечное (на 1,6%) и другие продукты», — говорится в сообщении. Также отмечается, что по итогам марта в области незначительно выросли цены на бензин (0,8%) и дизтопливо (0,1%). А среди услуг лидером роста стал зарубежный туризм. Цены на путевки и размещение в иностранных отелях и курортах выросли почти на четверть.