Реабилитационный центр на Ямале не смог купить песочницы для малышей

Пациенты здравницы «Большой Тараскуль» остались без интерактивных песочниц

12 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Интерактивная песочница включает в себя множество заданий для дошколят (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО, намерен был приобрести четыре интерактивные песочницы для своих маленьких пациентов. В ходе торгов не было подано ни одной заявки, следует из документации, размещенной на сайте ЕИС «Закупки». Цена контракта составляла 2,1 млн рублей. Как указано в протоколе подведения итогов аукциона, на участие в закупке не подано ни одной заявки. Семейная здравница «Большой Тараскуль» находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО. Заказчику требовались четыре интерактивные песочницы, общую стоимость которых заказчик определил в 2,1 млн рублей. В ограничениях к допуску на аукцион указаны постановления правительства РФ, которые ограничивают участие в закупках товаров, имеющих иностранное происхождение. Интерактивная песочница — это комплекс, объединяющий интерактивную песочницу и интерактивный стол. Включает в себя множество занятий с детьми дошкольного возраста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО, намерен был приобрести четыре интерактивные песочницы для своих маленьких пациентов. В ходе торгов не было подано ни одной заявки, следует из документации, размещенной на сайте ЕИС «Закупки». Цена контракта составляла 2,1 млн рублей. Как указано в протоколе подведения итогов аукциона, на участие в закупке не подано ни одной заявки. Семейная здравница «Большой Тараскуль» находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО. Заказчику требовались четыре интерактивные песочницы, общую стоимость которых заказчик определил в 2,1 млн рублей. В ограничениях к допуску на аукцион указаны постановления правительства РФ, которые ограничивают участие в закупках товаров, имеющих иностранное происхождение. Интерактивная песочница — это комплекс, объединяющий интерактивную песочницу и интерактивный стол. Включает в себя множество занятий с детьми дошкольного возраста.