Реабилитационный центр на Ямале не смог купить песочницы для малышей

Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО, намерен был приобрести четыре интерактивные песочницы для своих маленьких пациентов. В ходе торгов не было подано ни одной заявки, следует из документации, размещенной на сайте ЕИС «Закупки». Цена контракта составляла 2,1 млн рублей.
Как указано в протоколе подведения итогов аукциона, на участие в закупке не подано ни одной заявки. Семейная здравница «Большой Тараскуль» находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО. Заказчику требовались четыре интерактивные песочницы, общую стоимость которых заказчик определил в 2,1 млн рублей. В ограничениях к допуску на аукцион указаны постановления правительства РФ, которые ограничивают участие в закупках товаров, имеющих иностранное происхождение.
Интерактивная песочница — это комплекс, объединяющий интерактивную песочницу и интерактивный стол. Включает в себя множество занятий с детьми дошкольного возраста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО, намерен был приобрести четыре интерактивные песочницы для своих маленьких пациентов. В ходе торгов не было подано ни одной заявки, следует из документации, размещенной на сайте ЕИС «Закупки». Цена контракта составляла 2,1 млн рублей. Как указано в протоколе подведения итогов аукциона, на участие в закупке не подано ни одной заявки. Семейная здравница «Большой Тараскуль» находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО. Заказчику требовались четыре интерактивные песочницы, общую стоимость которых заказчик определил в 2,1 млн рублей. В ограничениях к допуску на аукцион указаны постановления правительства РФ, которые ограничивают участие в закупках товаров, имеющих иностранное происхождение. Интерактивная песочница — это комплекс, объединяющий интерактивную песочницу и интерактивный стол. Включает в себя множество занятий с детьми дошкольного возраста.