11 апреля 2024

Реабилитационный центр на Ямале не смог купить песочницы для малышей

Пациенты здравницы «Большой Тараскуль» остались без интерактивных песочниц
© Служба новостей «URA.RU»
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Сказкотерапия. Екатеринбург, песочница
Интерактивная песочница включает в себя множество заданий для дошколят (архивное фото) Фото:

Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО, намерен был приобрести четыре интерактивные песочницы для своих маленьких пациентов. В ходе торгов не было подано ни одной заявки, следует из документации, размещенной на сайте ЕИС «Закупки». Цена контракта составляла 2,1 млн рублей.

Как указано в протоколе подведения итогов аукциона, на участие в закупке не подано ни одной заявки. Семейная здравница «Большой Тараскуль» находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО. Заказчику требовались четыре интерактивные песочницы, общую стоимость которых заказчик определил в 2,1 млн рублей. В ограничениях к допуску на аукцион указаны постановления правительства РФ, которые ограничивают участие в закупках товаров, имеющих иностранное происхождение.

Интерактивная песочница — это комплекс, объединяющий интерактивную песочницу и интерактивный стол. Включает в себя множество занятий с детьми дошкольного возраста.

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Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», который находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО, намерен был приобрести четыре интерактивные песочницы для своих маленьких пациентов. В ходе торгов не было подано ни одной заявки, следует из документации, размещенной на сайте ЕИС «Закупки». Цена контракта составляла 2,1 млн рублей. Как указано в протоколе подведения итогов аукциона, на участие в закупке не подано ни одной заявки. Семейная здравница «Большой Тараскуль» находится в Тюмени и принадлежит ЯНАО. Заказчику требовались четыре интерактивные песочницы, общую стоимость которых заказчик определил в 2,1 млн рублей. В ограничениях к допуску на аукцион указаны постановления правительства РФ, которые ограничивают участие в закупках товаров, имеющих иностранное происхождение. Интерактивная песочница — это комплекс, объединяющий интерактивную песочницу и интерактивный стол. Включает в себя множество занятий с детьми дошкольного возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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