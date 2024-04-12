Дополнительные электрички пустят в Миасс и Верхний Уфалей

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
В Миасс пустят дополнительную электричку и добавят вагоны Фото:

В Челябинской области на период действия летнего расписания с 13 апреля запустят новые электрички в Миасс и Верхний Уфалей. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Пригородные поезда на Южно-Уральской магистрали переходит на летний график движения. С 13 апреля появятся дополнительные электрички Челябинск — Миасс-1 (отправление в 08:45), Миасс-1 — Челябинск (отправление в 16:00), Челябинск — Верхний Уфалей (отправление в 09:17), Верхний Уфалей — Челябинск (отправление в 13:40)». — уточнили в пресс-службе.

Летом на пригородных поездах увеличивается количество пассажиров. В этой связи на популярных маршрутах Челябинск — Миасс и Челябинск — Шумиха увеличат количество вагонов. Кроме того, у электричек появятся дополнительные остановки вблизи садовых товариществ.

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В Челябинской области на период действия летнего расписания с 13 апреля запустят новые электрички в Миасс и Верхний Уфалей. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Пригородные поезда на Южно-Уральской магистрали переходит на летний график движения. С 13 апреля появятся дополнительные электрички Челябинск — Миасс-1 (отправление в 08:45), Миасс-1 — Челябинск (отправление в 16:00), Челябинск — Верхний Уфалей (отправление в 09:17), Верхний Уфалей — Челябинск (отправление в 13:40)». — уточнили в пресс-службе. Летом на пригородных поездах увеличивается количество пассажиров. В этой связи на популярных маршрутах Челябинск — Миасс и Челябинск — Шумиха увеличат количество вагонов. Кроме того, у электричек появятся дополнительные остановки вблизи садовых товариществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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