Дополнительные электрички пустят в Миасс и Верхний Уфалей

12 апреля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

В Миасс пустят дополнительную электричку и добавят вагоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на период действия летнего расписания с 13 апреля запустят новые электрички в Миасс и Верхний Уфалей. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Пригородные поезда на Южно-Уральской магистрали переходит на летний график движения. С 13 апреля появятся дополнительные электрички Челябинск — Миасс-1 (отправление в 08:45), Миасс-1 — Челябинск (отправление в 16:00), Челябинск — Верхний Уфалей (отправление в 09:17), Верхний Уфалей — Челябинск (отправление в 13:40)». — уточнили в пресс-службе. Летом на пригородных поездах увеличивается количество пассажиров. В этой связи на популярных маршрутах Челябинск — Миасс и Челябинск — Шумиха увеличат количество вагонов. Кроме того, у электричек появятся дополнительные остановки вблизи садовых товариществ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на период действия летнего расписания с 13 апреля запустят новые электрички в Миасс и Верхний Уфалей. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Пригородные поезда на Южно-Уральской магистрали переходит на летний график движения. С 13 апреля появятся дополнительные электрички Челябинск — Миасс-1 (отправление в 08:45), Миасс-1 — Челябинск (отправление в 16:00), Челябинск — Верхний Уфалей (отправление в 09:17), Верхний Уфалей — Челябинск (отправление в 13:40)». — уточнили в пресс-службе. Летом на пригородных поездах увеличивается количество пассажиров. В этой связи на популярных маршрутах Челябинск — Миасс и Челябинск — Шумиха увеличат количество вагонов. Кроме того, у электричек появятся дополнительные остановки вблизи садовых товариществ.