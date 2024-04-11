Тюменец выращивал коноплю и продавал ее за биткоины

В Тюмени задержан мужчина, который выращивал коноплю в особо крупных размерах

12 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Выращенный наркотик мужчина фасовал и оставлял в «закладках» Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Тюмени выращивал коноплю в особо крупных размерах, а затем оптом продавал ее за биткоины. Криптовалюту мужчина затем перевел в рубли, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Обвиняемый вступил в сети „Интернет“ в сговор с целью сбыта наркотических средств на территории областного центра через систему постоянно меняющихся тайников. На него возлагались обязанности по выращиванию растений конопли, расфасовке, оборудованию тайников с наркотиками и информирование об их местоположении», — говорится в сообщении. Сообщается, что вознаграждение за свою работу он получал в криптовалюте Bitcoin. После ее продажи обвиняемый выручил более 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени выращивал коноплю в особо крупных размерах, а затем оптом продавал ее за биткоины. Криптовалюту мужчина затем перевел в рубли, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Обвиняемый вступил в сети „Интернет“ в сговор с целью сбыта наркотических средств на территории областного центра через систему постоянно меняющихся тайников. На него возлагались обязанности по выращиванию растений конопли, расфасовке, оборудованию тайников с наркотиками и информирование об их местоположении», — говорится в сообщении. Сообщается, что вознаграждение за свою работу он получал в криптовалюте Bitcoin. После ее продажи обвиняемый выручил более 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.