Тюменец выращивал коноплю и продавал ее за биткоины

Житель Тюмени выращивал коноплю в особо крупных размерах, а затем оптом продавал ее за биткоины. Криптовалюту мужчина затем перевел в рубли, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«Обвиняемый вступил в сети „Интернет“ в сговор с целью сбыта наркотических средств на территории областного центра через систему постоянно меняющихся тайников. На него возлагались обязанности по выращиванию растений конопли, расфасовке, оборудованию тайников с наркотиками и информирование об их местоположении», — говорится в сообщении.
Сообщается, что вознаграждение за свою работу он получал в криптовалюте Bitcoin. После ее продажи обвиняемый выручил более 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.
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Житель Тюмени выращивал коноплю в особо крупных размерах, а затем оптом продавал ее за биткоины. Криптовалюту мужчина затем перевел в рубли, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Обвиняемый вступил в сети „Интернет“ в сговор с целью сбыта наркотических средств на территории областного центра через систему постоянно меняющихся тайников. На него возлагались обязанности по выращиванию растений конопли, расфасовке, оборудованию тайников с наркотиками и информирование об их местоположении», — говорится в сообщении. Сообщается, что вознаграждение за свою работу он получал в криптовалюте Bitcoin. После ее продажи обвиняемый выручил более 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.