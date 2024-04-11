11 апреля 2024

Тюменец выращивал коноплю и продавал ее за биткоины

В Тюмени задержан мужчина, который выращивал коноплю в особо крупных размерах
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, наркотики, поиск наркотиков, закладка, закладчик
Выращенный наркотик мужчина фасовал и оставлял в «закладках» Фото:

Житель Тюмени выращивал коноплю в особо крупных размерах, а затем оптом продавал ее за биткоины. Криптовалюту мужчина затем перевел в рубли, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Обвиняемый вступил в сети „Интернет“ в сговор с целью сбыта наркотических средств на территории областного центра через систему постоянно меняющихся тайников. На него возлагались обязанности по выращиванию растений конопли, расфасовке, оборудованию тайников с наркотиками и информирование об их местоположении», — говорится в сообщении.

Сообщается, что вознаграждение за свою работу он получал в криптовалюте Bitcoin. После ее продажи обвиняемый выручил более 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.

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Житель Тюмени выращивал коноплю в особо крупных размерах, а затем оптом продавал ее за биткоины. Криптовалюту мужчина затем перевел в рубли, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Обвиняемый вступил в сети „Интернет“ в сговор с целью сбыта наркотических средств на территории областного центра через систему постоянно меняющихся тайников. На него возлагались обязанности по выращиванию растений конопли, расфасовке, оборудованию тайников с наркотиками и информирование об их местоположении», — говорится в сообщении. Сообщается, что вознаграждение за свою работу он получал в криптовалюте Bitcoin. После ее продажи обвиняемый выручил более 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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