На Невзорова* завели уголовное дело за неисполнение требований к иноагентам

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Александр Невзоров* не соответствовал требованиям, которые предъявляются иноагентам Фото:

Против журналиста Александра Невзорова (Включен в реестр СМИ-иноагентов) возбудили уголовное дело по причине нарушения требований к иностранным агентам. Журналист не соблюдал требование маркировать свои публикации как соответствующие статусу иноагентов.

«Невзоров стал фигурантом уголовного дела, так как проигнорировал требование для иноагентов маркировать свои публикации соответствующим статусу образом», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Несмотря на то, что Невзоров давно покинул Россию, он продолжает активную деятельность в социальных сетях. Журналист публиковал контент без обязательной маркировки, за что неоднократно получал административные штрафы, но не реагировал на них, передали в telegram-каналах.

*Включен в реестр СМИ-иноагентов

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Против журналиста Александра Невзорова (Включен в реестр СМИ-иноагентов) возбудили уголовное дело по причине нарушения требований к иностранным агентам. Журналист не соблюдал требование маркировать свои публикации как соответствующие статусу иноагентов. «Невзоров стал фигурантом уголовного дела, так как проигнорировал требование для иноагентов маркировать свои публикации соответствующим статусу образом», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Несмотря на то, что Невзоров давно покинул Россию, он продолжает активную деятельность в социальных сетях. Журналист публиковал контент без обязательной маркировки, за что неоднократно получал административные штрафы, но не реагировал на них, передали в telegram-каналах. *Включен в реестр СМИ-иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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