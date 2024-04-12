На Невзорова* завели уголовное дело за неисполнение требований к иноагентам

12 апреля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Александр Невзоров* не соответствовал требованиям, которые предъявляются иноагентам Фото: Sergei Konkov/AP/TASS Против журналиста Александра Невзорова (Включен в реестр СМИ-иноагентов) возбудили уголовное дело по причине нарушения требований к иностранным агентам. Журналист не соблюдал требование маркировать свои публикации как соответствующие статусу иноагентов. «Невзоров стал фигурантом уголовного дела, так как проигнорировал требование для иноагентов маркировать свои публикации соответствующим статусу образом», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Несмотря на то, что Невзоров давно покинул Россию, он продолжает активную деятельность в социальных сетях. Журналист публиковал контент без обязательной маркировки, за что неоднократно получал административные штрафы, но не реагировал на них, передали в telegram-каналах. *Включен в реестр СМИ-иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против журналиста Александра Невзорова (Включен в реестр СМИ-иноагентов) возбудили уголовное дело по причине нарушения требований к иностранным агентам. Журналист не соблюдал требование маркировать свои публикации как соответствующие статусу иноагентов. «Невзоров стал фигурантом уголовного дела, так как проигнорировал требование для иноагентов маркировать свои публикации соответствующим статусу образом», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Несмотря на то, что Невзоров давно покинул Россию, он продолжает активную деятельность в социальных сетях. Журналист публиковал контент без обязательной маркировки, за что неоднократно получал административные штрафы, но не реагировал на них, передали в telegram-каналах. *Включен в реестр СМИ-иноагентов