08 апреля 2024

Исполняющим обязанности мэра Копейска стала зам по социалке Логанова

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, фалейчик андрей
Андрей Фалейчик переходит на работу в правительство региона Фото:

Исполняющим обязанности мэра Копейска после перехода Андрея Фалейчика в правительство региона назначена замглавы по социальному развитию Светлана Логанова. Об этом URA.RU сообщили 9 апреля в мэрии.

«У Фалейчика есть первый зам Николай Сазонов. Однако исполняющим обязанности главы стал не он, а заместитель по социальному развитию Светлана Логанова», — уточнили в мэрии.

О назначении Фалейчика в правительство региона в качестве вице-губернатора стало известно 8 апреля. На должности заместителя губернатора Фалейчик будет курировать сферы строительства и ЖКХ.

Светлана Логанова родилась 19 декабря 1970 года в Еманжелинске. Работала учителем физики в Еманжелинске, заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. В 2005 году возглавила управление образования Еманжелинского района. В 2012 году заняла должность заместителя главы Еманжелинского района по вопросам социально-культурного развития.

С 2016 года работала в Челябинске, в Государственном бюджетном учреждении «Областной центр дополнительного образования детей». С октября 2019 года трудится в качестве заместителя главы Копейска по социальному развитию.

В городском собрании депутатов объявлен прием документов от кандидатов на должность главы Копейска. Прием документов будет вестись до 12 апреля. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы пройдет 4 июня. После этого депутаты горсобрания выберут мэра из прошедших отбор кандидатов.

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Исполняющим обязанности мэра Копейска после перехода Андрея Фалейчика в правительство региона назначена замглавы по социальному развитию Светлана Логанова. Об этом URA.RU сообщили 9 апреля в мэрии. «У Фалейчика есть первый зам Николай Сазонов. Однако исполняющим обязанности главы стал не он, а заместитель по социальному развитию Светлана Логанова», — уточнили в мэрии. О назначении Фалейчика в правительство региона в качестве вице-губернатора стало известно 8 апреля. На должности заместителя губернатора Фалейчик будет курировать сферы строительства и ЖКХ. Светлана Логанова родилась 19 декабря 1970 года в Еманжелинске. Работала учителем физики в Еманжелинске, заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. В 2005 году возглавила управление образования Еманжелинского района. В 2012 году заняла должность заместителя главы Еманжелинского района по вопросам социально-культурного развития. С 2016 года работала в Челябинске, в Государственном бюджетном учреждении «Областной центр дополнительного образования детей». С октября 2019 года трудится в качестве заместителя главы Копейска по социальному развитию. В городском собрании депутатов объявлен прием документов от кандидатов на должность главы Копейска. Прием документов будет вестись до 12 апреля. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы пройдет 4 июня. После этого депутаты горсобрания выберут мэра из прошедших отбор кандидатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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