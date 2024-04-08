Исполняющим обязанности мэра Копейска стала зам по социалке Логанова

Исполняющим обязанности мэра Копейска после перехода Андрея Фалейчика в правительство региона назначена замглавы по социальному развитию Светлана Логанова. Об этом URA.RU сообщили 9 апреля в мэрии.
«У Фалейчика есть первый зам Николай Сазонов. Однако исполняющим обязанности главы стал не он, а заместитель по социальному развитию Светлана Логанова», — уточнили в мэрии.
О назначении Фалейчика в правительство региона в качестве вице-губернатора стало известно 8 апреля. На должности заместителя губернатора Фалейчик будет курировать сферы строительства и ЖКХ.
Светлана Логанова родилась 19 декабря 1970 года в Еманжелинске. Работала учителем физики в Еманжелинске, заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. В 2005 году возглавила управление образования Еманжелинского района. В 2012 году заняла должность заместителя главы Еманжелинского района по вопросам социально-культурного развития.
С 2016 года работала в Челябинске, в Государственном бюджетном учреждении «Областной центр дополнительного образования детей». С октября 2019 года трудится в качестве заместителя главы Копейска по социальному развитию.
В городском собрании депутатов объявлен прием документов от кандидатов на должность главы Копейска. Прием документов будет вестись до 12 апреля. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы пройдет 4 июня. После этого депутаты горсобрания выберут мэра из прошедших отбор кандидатов.
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