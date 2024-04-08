Исполняющим обязанности мэра Копейска стала зам по социалке Логанова

09 апреля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Андрей Фалейчик переходит на работу в правительство региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющим обязанности мэра Копейска после перехода Андрея Фалейчика в правительство региона назначена замглавы по социальному развитию Светлана Логанова. Об этом URA.RU сообщили 9 апреля в мэрии. «У Фалейчика есть первый зам Николай Сазонов. Однако исполняющим обязанности главы стал не он, а заместитель по социальному развитию Светлана Логанова», — уточнили в мэрии. О назначении Фалейчика в правительство региона в качестве вице-губернатора стало известно 8 апреля. На должности заместителя губернатора Фалейчик будет курировать сферы строительства и ЖКХ. Светлана Логанова родилась 19 декабря 1970 года в Еманжелинске. Работала учителем физики в Еманжелинске, заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. В 2005 году возглавила управление образования Еманжелинского района. В 2012 году заняла должность заместителя главы Еманжелинского района по вопросам социально-культурного развития. С 2016 года работала в Челябинске, в Государственном бюджетном учреждении «Областной центр дополнительного образования детей». С октября 2019 года трудится в качестве заместителя главы Копейска по социальному развитию. В городском собрании депутатов объявлен прием документов от кандидатов на должность главы Копейска. Прием документов будет вестись до 12 апреля. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы пройдет 4 июня. После этого депутаты горсобрания выберут мэра из прошедших отбор кандидатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющим обязанности мэра Копейска после перехода Андрея Фалейчика в правительство региона назначена замглавы по социальному развитию Светлана Логанова. Об этом URA.RU сообщили 9 апреля в мэрии. «У Фалейчика есть первый зам Николай Сазонов. Однако исполняющим обязанности главы стал не он, а заместитель по социальному развитию Светлана Логанова», — уточнили в мэрии. О назначении Фалейчика в правительство региона в качестве вице-губернатора стало известно 8 апреля. На должности заместителя губернатора Фалейчик будет курировать сферы строительства и ЖКХ. Светлана Логанова родилась 19 декабря 1970 года в Еманжелинске. Работала учителем физики в Еманжелинске, заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. В 2005 году возглавила управление образования Еманжелинского района. В 2012 году заняла должность заместителя главы Еманжелинского района по вопросам социально-культурного развития. С 2016 года работала в Челябинске, в Государственном бюджетном учреждении «Областной центр дополнительного образования детей». С октября 2019 года трудится в качестве заместителя главы Копейска по социальному развитию. В городском собрании депутатов объявлен прием документов от кандидатов на должность главы Копейска. Прием документов будет вестись до 12 апреля. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы пройдет 4 июня. После этого депутаты горсобрания выберут мэра из прошедших отбор кандидатов.