Мэр Копейска Фалейчик обратился к депутатам перед отставкой

Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик 9 апреля обратился к депутатам горсобрания перед своей отставкой. Об этом сообщают городские СМИ.
«Мы с вами достаточно много сделали, даже если судить по бюджету, за время нашей работы он увеличен более, чем в два раза. Сегодня мы реализуем масштабные проекты, которые в последующем позволят в достаточно долгосрочной перспективе значительно повысить качество жизни в городском округе. Еще раз благодарю вас за работу, уверены, что работа будет продолжена на развитие городского округа. Прошу принять мою отставку, сегодня, с 9 апреля», — цитирует Фалейчика копейский телеканал «Инсит».
Сообщается, что депутаты приняли отставку Фалейчика. Фалейчик руководил городской администрацией с весны 2019 года. О его переходе на работу в региональной правительство стало известно 8 апреля. Экс-мэр Копейска займет место вице-губернатора по строительству и ЖКХ вместо Сергея Шаля. Исполняющим обязанности мэра назначена заместитель главы по социальному развитию Светлана Логанова.
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