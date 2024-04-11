Из-за метели и сильных ветров в аэропортах Ямала задерживаются авиарейсы и вертолетные полеты. URA.RU публикует данные онлайн-табло.
Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines. Отменены несколько вылетов вертолетами. В аэропорту Салехарда отменены вертолетные вылеты на Мыс Каменный и Питляр.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий.
Задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines
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Из-за метели и сильных ветров в аэропортах Ямала задерживаются авиарейсы и вертолетные полеты. URA.RU публикует данные онлайн-табло. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines. Отменены несколько вылетов вертолетами. В аэропорту Салехарда отменены вертолетные вылеты на Мыс Каменный и Питляр. Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий.