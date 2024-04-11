11 апреля 2024

Аэропорты Ямала парализовала непогода. Скрин

Из-за метели в Салехарде и Новом Уренгое задерживаются рейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
В аэропортах Ямала задерживаются вылеты Фото:

Из-за метели и сильных ветров в аэропортах Ямала задерживаются авиарейсы и вертолетные полеты. URA.RU публикует данные онлайн-табло.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines. Отменены несколько вылетов вертолетами. В аэропорту Салехарда отменены вертолетные вылеты на Мыс Каменный и Питляр.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий.

Задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines
Задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines

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Из-за метели и сильных ветров в аэропортах Ямала задерживаются авиарейсы и вертолетные полеты. URA.RU публикует данные онлайн-табло. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines. Отменены несколько вылетов вертолетами. В аэропорту Салехарда отменены вертолетные вылеты на Мыс Каменный и Питляр. Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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