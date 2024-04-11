Из-за метели в Салехарде и Новом Уренгое задерживаются рейсы

В аэропортах Ямала задерживаются вылеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за метели и сильных ветров в аэропортах Ямала задерживаются авиарейсы и вертолетные полеты. URA.RU публикует данные онлайн-табло.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines. Отменены несколько вылетов вертолетами. В аэропорту Салехарда отменены вертолетные вылеты на Мыс Каменный и Питляр.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий.

Задерживаются рейсы по направлениям на Махачкалу, Новосибирск и в Антипаюту авиакомпаний Redwings и S7 Airlines расписание рейсов в аэропорту Нового Уренгоя.