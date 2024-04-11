Второй зимник закрыли в ЯНАО из-за ухудшения погоды

12 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

На Ямале закрыли второй зимник, а также дороги и подъезд к селу Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с порывистым ветром, снегопадом и недостаточной видимостью закрыты зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале; Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а также дороги Новый Уренгой — Пангоды; подъезд к селу Аксарка», — уточнили в департаменте. Помимо уже закрытых участков, ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных. Это уже второй случай закрытия зимников в регионе за текущий сезон. Ранее URA.RU сообщало о закрытии других участков дорог в ЯНАО из-за ухудшившихся погодных условий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с порывистым ветром, снегопадом и недостаточной видимостью закрыты зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале; Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а также дороги Новый Уренгой — Пангоды; подъезд к селу Аксарка», — уточнили в департаменте. Помимо уже закрытых участков, ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных. Это уже второй случай закрытия зимников в регионе за текущий сезон. Ранее URA.RU сообщало о закрытии других участков дорог в ЯНАО из-за ухудшившихся погодных условий.