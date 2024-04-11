11 апреля 2024

Второй зимник закрыли в ЯНАО из-за ухудшения погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
На Ямале закрыли второй зимник, а также дороги и подъезд к селу Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с порывистым ветром, снегопадом и недостаточной видимостью закрыты зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале; Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а также дороги Новый Уренгой — Пангоды; подъезд к селу Аксарка», — уточнили в департаменте.

Помимо уже закрытых участков, ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных.

Это уже второй случай закрытия зимников в регионе за текущий сезон. Ранее URA.RU сообщало о закрытии других участков дорог в ЯНАО из-за ухудшившихся погодных условий.

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В Ямало-Ненецком автономном округе закрыты несколько зимников и дорог из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в telegram-канале окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В связи с порывистым ветром, снегопадом и недостаточной видимостью закрыты зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале; Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а также дороги Новый Уренгой — Пангоды; подъезд к селу Аксарка», — уточнили в департаменте. Помимо уже закрытых участков, ведомство предупреждает о возможности закрытия и других дорог в зависимости от изменения погодных условий. Информация будет обновляться по мере поступления новых данных. Это уже второй случай закрытия зимников в регионе за текущий сезон. Ранее URA.RU сообщало о закрытии других участков дорог в ЯНАО из-за ухудшившихся погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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