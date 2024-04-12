В Кремле назвали новые основания для проведения мирных переговоров с Украиной

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться исключительно на основе принятия Киевом действующих реалий, а именно нахождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, за два года произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было ранее. Поэтому есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но это могло бы быть неким базисом для начала переговоров. Президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам», — заявил Песков.
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