В Кремле назвали новые основания для проведения мирных переговоров с Украиной

Песков: Украина должна принять нахождение новых регионов в составе РФ

12 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Переговоры с Украиной должны основываться на новых реалиях, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться исключительно на основе принятия Киевом действующих реалий, а именно нахождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Естественно, за два года произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было ранее. Поэтому есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но это могло бы быть неким базисом для начала переговоров. Президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам», — заявил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться исключительно на основе принятия Киевом действующих реалий, а именно нахождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Естественно, за два года произошло много изменений. У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было ранее. Поэтому есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но это могло бы быть неким базисом для начала переговоров. Президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам», — заявил Песков.