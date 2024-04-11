11 апреля 2024

Бастрыкин вмешался в дело обманутого пермского сироты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин затребовал у Дениса Головкина доклад Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу пермского сироты, у которого в 2015 году незаконно отняли квартиру. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ.

В приемную Бастрыкина обратился сирота, которого мошенник обманул и забрал у него квартиру. Впоследствии недвижимость была продана, а сироте стало негде жить. Мошенника осудили еще в 2015 году, но ущерб от его действий до сих пор не возмещен пермяку. «Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад руководителя пермского следственного управления Дениса Головкина о принятых мерах к возмещению причиненного сироте ущерба», — сообщили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин поставил на контроль дело пермского инвалида-колясочника, который не имеет возможности выйти на улицу.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу пермского сироты, у которого в 2015 году незаконно отняли квартиру. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. В приемную Бастрыкина обратился сирота, которого мошенник обманул и забрал у него квартиру. Впоследствии недвижимость была продана, а сироте стало негде жить. Мошенника осудили еще в 2015 году, но ущерб от его действий до сих пор не возмещен пермяку. «Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад руководителя пермского следственного управления Дениса Головкина о принятых мерах к возмещению причиненного сироте ущерба», — сообщили в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин поставил на контроль дело пермского инвалида-колясочника, который не имеет возможности выйти на улицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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