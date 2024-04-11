Бастрыкин вмешался в дело обманутого пермского сироты

12 апреля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин затребовал у Дениса Головкина доклад Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу пермского сироты, у которого в 2015 году незаконно отняли квартиру. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. В приемную Бастрыкина обратился сирота, которого мошенник обманул и забрал у него квартиру. Впоследствии недвижимость была продана, а сироте стало негде жить. Мошенника осудили еще в 2015 году, но ущерб от его действий до сих пор не возмещен пермяку. «Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад руководителя пермского следственного управления Дениса Головкина о принятых мерах к возмещению причиненного сироте ущерба», — сообщили в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин поставил на контроль дело пермского инвалида-колясочника, который не имеет возможности выйти на улицу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу пермского сироты, у которого в 2015 году незаконно отняли квартиру. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. В приемную Бастрыкина обратился сирота, которого мошенник обманул и забрал у него квартиру. Впоследствии недвижимость была продана, а сироте стало негде жить. Мошенника осудили еще в 2015 году, но ущерб от его действий до сих пор не возмещен пермяку. «Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад руководителя пермского следственного управления Дениса Головкина о принятых мерах к возмещению причиненного сироте ущерба», — сообщили в ведомстве. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее Бастрыкин поставил на контроль дело пермского инвалида-колясочника, который не имеет возможности выйти на улицу.