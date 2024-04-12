Свердловским бойцам ОПГ, державшим в страхе похоронщиков, смягчили приговор

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Фигуранты уголовного дела действовали в Сысерти (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд смягчил приговор осужденным сысертским бойцам ОПГ Роману Короткову, Александру Саулину, Айказу Манукяну и Александру Этвишу, которые вымогали деньги у представителей похоронного рынка. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Они были признали виновными 7 ноября 2023 года. Тогда Коротков получил 12 лет колонии строгого режима, Саулин — 11 лет, Манукян — десять лет, а Этвиш — девять. «Поступило апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы адвокатов осужденных… Решением суд Короткову и Саулину уменьшили наказание на три месяца, Этвишу и Манукяну — на месяц», — пояснили в суде.

Кроме того, суд отменил приговор в части осуждения Короткова и Саулина по статье УК РФ «Вымогательство». Материалы дела переданы на новое судебное разбирательство.

По версии следствия, в 2019 году Коротков создал организованную преступную группу с участием Манукяна, Этвиша и Саулина. Они вытесняли с рынка ритуальных услуг местных предпринимателей и требовали с них деньги. Силовики задержали их в 2020 году.

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Свердловский областной суд смягчил приговор осужденным сысертским бойцам ОПГ Роману Короткову, Александру Саулину, Айказу Манукяну и Александру Этвишу, которые вымогали деньги у представителей похоронного рынка. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Они были признали виновными 7 ноября 2023 года. Тогда Коротков получил 12 лет колонии строгого режима, Саулин — 11 лет, Манукян — десять лет, а Этвиш — девять. «Поступило апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы адвокатов осужденных… Решением суд Короткову и Саулину уменьшили наказание на три месяца, Этвишу и Манукяну — на месяц», — пояснили в суде. Кроме того, суд отменил приговор в части осуждения Короткова и Саулина по статье УК РФ «Вымогательство». Материалы дела переданы на новое судебное разбирательство. По версии следствия, в 2019 году Коротков создал организованную преступную группу с участием Манукяна, Этвиша и Саулина. Они вытесняли с рынка ритуальных услуг местных предпринимателей и требовали с них деньги. Силовики задержали их в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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