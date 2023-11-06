Свердловских бойцов, державших в страхе похоронщиков, отправили под стражу

Бойцы получили от девяти до 12 лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сысертский районный суд отправил в колонию строгого режима бойцов Романа Короткова, Александра Саулина, Айказа Манукяна и Александра Этвиша, которые вымогали деньги у представителей похоронного рынка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с 2019 года Коротков, Манукян, Саулин и профессиональный боксер по прозвищу «Русский медведь» Александр Этвиш с помощью избиений и угроз пытались обложить данью агентство ритуальных услуг в Сысерти. От рук осужденных пострадали пять человек. Силовики поймали преступников в 2020 году.

Коротков получил 12 лет колонии строгого режима, Саулин — 11 лет. Манукяна приговорили к десяти годам колонии строгого режима, а Этвиша — к девяти, пояснили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.

«Осужденные были задержаны оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке СОБР Росгвардии в конце лета 2020-го. Расследование дела банды шло на протяжении 20 месяцев. Обвинительное заключение было утверждено 6 сентября», — добавил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее бойцы из Сысерти взяли шефство над детским домом, чтобы попытаться обелить себя. Об этом URA.RU сообщал информированный источник.